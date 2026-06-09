أميركا تمنع حكمًا صوماليًا من دخولها خلال مونديال ٢٠٢٦

منعت السلطات الأميركية دخول الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر عرتن (34 عاماً) إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانه من إدارة مباريات في كأس العالم 2026، رغم أنه كان ضمن قائمة الحكام المختارين من قبل الفيفا.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تم إيقافه عند وصوله إلى مطار ميامي قادماً من إسطنبول، قبل أن يُعاد جواً دون السماح له بالدخول، رغم امتلاكه تأشيرة صالحة. وتشير المعلومات إلى أن القرار مرتبط بإجراءات أمنية وقوائم قيود السفر التي تشمل بعض الدول مثل الصومال.

وكان عرتن سيصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، لكن الفيفا أعلن لاحقاً استبعاده من البطولة بعد منعه من دخول البلد المضيف.

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