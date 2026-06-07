علماء يتوقعون بطل كأس العالم 2026.. وهذه أبرز المفاجآت

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، كشفت دراسة علمية جديدة عن المنتخبات الأوفر حظًا للتتويج باللقب العالمي.

وأعلن باحثون من جامعة إنسبروك النمساوية أنهم استخدموا نماذج إحصائية متطورة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل فرص المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة، بالاعتماد على نتائج المباريات السابقة، وتقييمات اللاعبين، والقيمة السوقية للمنتخبات، إضافة إلى توقعات الأسواق الرياضية.

ووفق نتائج الدراسة، تصدرت إسبانيا قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم بنسبة 14.5%، تلتها إنجلترا بنسبة 12.4%، ثم فرنسا بنسبة مماثلة تقريبًا، فيما جاءت ألمانيا في المركز الرابع بنسبة 11.2%.

كما ضمت قائمة أبرز المرشحين كلًا من البرتغال والأرجنتين وهولندا والبرازيل، مع توقعات بمنافسة متقاربة للغاية بين المنتخبات الكبرى.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن الأردن هو المنتخب الأقل حظًا للتتويج باللقب، يليه كل من قطر والعراق.

وأكد الباحثون أن هذه الأرقام تمثل احتمالات إحصائية وليست نتائج نهائية، مشيرين إلى أن بطولات كأس العالم غالبًا ما تشهد مفاجآت كبيرة يصعب توقعها مسبقًا.

وفي سياق متصل، حذرت دراسات مناخية من أن بعض مباريات البطولة قد تُقام في ظروف جوية قاسية، حيث قد تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على اللاعبين والجماهير، خاصة في عدد من المدن الأميركية المستضيفة للمونديال.

ورغم هذه التوقعات، يبقى كأس العالم 2026 مفتوحًا على جميع الاحتمالات، وسط ترقب جماهيري واسع لواحدة من أكبر النسخ في تاريخ البطولة

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