توقعاته لا تخيب.. عالم رياضيات يرشح منتخب مفاجئ لتحقيق كأس العالم 2026



توقع عالم الرياضيات الألماني خواكيم كليمنت بطل نسخة 2026 من كأس العالم والذي جاء خارج التوقعات السابقة للبطولة.

وتوقع الاقتصادي يواكيم كليمنت خلال آخر 3 نسخ من كأس العالم الأبطال بشكل صحيح بداية من ألمانيا في 2014 مروراً بالمنتخبين الفرنسي والأرجنتيني في 2018 و2022.

ويستخدم خواكيم كليمنت نموذج إحصائي ومجموعة من البيانات مرتبطة بالتصنيف العالمي وعدد سكان كل دولة والحالة الاقتصادية والعنصر الرياضي وعوامل أخرى لتحديد بطل العالم.

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وتوقع كليمنت في تصريحات لقناة “سي بي إس” الأمريكية نجاح هولندا في الفوز على إسبانيا بطلة أوروبا في نصف النهائي ثم البرتغال في المباراة النهائية لتنهي الطواحين بذلك لعنتها مع الحدث العالمي.

ولم يسبق لهولندا التتويج بالمونديال حيث خسرت المباراة الحاسمة ضد ألمانيا 1-2 ثم بعد وقت إضافي سقطت في 1978 و2010 أمام الأرجنتين 1-3 وإسبانيا 0-1 على الترتيب.

ووفقاً لمكاتب المراهنات فإن هولندا تبقى بعيدة في المرتبة الثامنة وعلى حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فهي الثامنة أيضاً.

أما المرشحين الرئيسيين لتحقيق لقب كأس العالم فهم إسبانيا ثم فرنسا وإنجلترا والبرازيل على الترتيب.

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ولكن عالم الرياضيات الألماني يتوقع خروج كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في البرازيل مبكراً في دور الـ32 أمام اليابان في مواجهة ستمثل أكبر مفاجأة في البطولة

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