خسارة لبنان أمام اليمن 0 – 2 تبعده عن كأس آسيا 2027

أخفق منتخب لبنان لكرة القدم في التأهل للمرة الرابعة لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها السعودية السنة المقبلة، وللمرة الثالثة توالياً بعد 2019 بالامارات و2023 في قطر، بخسارته أمام اليمن 0 – 2، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، على البطاقة الاخيرة المؤهلة للنهائيات، في المرحلة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت المباراة تأجلت بسبب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وسجل ناصر الغواش اصابة التقدم لليمن بكرة ارضية سددها من داخل المنطقة الى يسار الحارس مصطفى مطر في الدقيقة 62. ثم أضاف اللاعب نفسه اصابة التعزيز في الدقيقة 90 الأخيرة من هجمة مرتدة، ولعب الكرة أرضية الى يمين الحارس مطر.

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