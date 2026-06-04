لمدة 30 دقيقة.. حالة قهرية تؤجل مباريات كأس العالم 2026

مع اقتراب كأس العالم 2026، تزايدت النقاشات حول المعايير التي قد تفرض تعليق اللعب في بعض المباريات، مثلما حدث في مونديال الأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتصبح النسخة الأولى التي تقام في 3 دول، وهي الأولى أيضا التي تقام بمشاركة 48 منتخبا.

وينطلق دور المجموعات في كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/ حزيران الحالي، بينما تخختم البطولة بالمباراة النهائية يوم 19 يوليو/ تموز المقبل.

أسباب متوقعة لتعليق المباريات في كأس العالم 2026

ازدادت مؤخرا الاحتمالات المتعلقة بتأجيل اللقاءات نتيجة التقلبات المناخية المتوقعة، وتأتي في مقدمتها الصواعق والعواصف الرعدية التي تتصدر المخاطر.

وتلتزم الولايات المتحدة بقواعد أمنية دقيقة لحماية الحضور والمشاركين، فعند رصد برق ضمن نطاق 8 أميال من الاستاد تُوقف المواجهة فورا لنحو نصف ساعة من آخر وميض.

ويتك إخلاء الملعب والمدرجات نحو مناطق محصنة، مع استمرار الانتظار حتى استقرار الجو، وهو ما قد يؤدي لتأخيرات ممتدة تعرقل جدول البطولة.

وتمتاز هذه الضوابط بخصوصية عالية مقارنة بالمناطق الأخرى، نظرا لخطورة الظواهر الجوية في الصيف الأمريكي، وهو التوقيت الذي ستُجرى فيه المنافسات العالمية.

إلى جانب البرق، تمثل موجات الحر والرطوبة الشديدة عقبة إضافية، مما استوجب من “الفيفا” إقرار استراحات إجبارية لتناول السوائل خلال المباريات، وذلك لضمان سلامة الرياضيين ومنع إصابتهم بالإجهاد الحراري تحت تلك الظروف القاسية.

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