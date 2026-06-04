سباق تسلق الهضبة الأحد بمشاركة ٤١ سيارة

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة السباق الأول لتسلّق الهضبة للسنة الحالية في بكفيا الأحد 7 حزيران الجاري بالتعاون مع بلدية بكفيا و”إتحاد تجار بكفيا الكبرى”.

ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة.

وأعلن النادي المنظّم عن مشاركة 41 سيارة في السباق.

وفي ما يلي أسماء السائقين وسياراتهم:

1- روجيه فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6

2- جواد سليم على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

3- بول قصيفي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

4- أليكس فغالي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 أر أس

5- غارو هاروتيونيان على ميتسوبيشي ميراج

6- أيمن النجار(الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 6

7- باسل ابو حمدان على سكودا فابيا أر أس

8- الياس الدهني على سكودا فابيا

9- أندريو قصيفي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

10- ميشال زغيب على بي أم دبليو 328

11- كارلوس مرعي على بي أم دبليو 135

12- جان بيار صعب على بي أم دبليو أم

14- يوسف فغالي على بي أم دبليو 325 آي

15- ميشال فغالي على بي أم دبليو سي آي أي

16- ضومط بو ضومط على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

17- جان بيري على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

18- كريم حمادة على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

19- طوني الحلو على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8

20- رودريك الراعي على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

21- احمد خالد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

22- كارل رزق على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

23- جاد الأعور على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10

24- جوانا حسون على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9

25- جوزف بشارة على كروس كار

26- جوزيف هندي على رينو كليو

27- ديفيد مزهر على فورد فييستا

28- ريا داغر على رينو كليو

29- شادي الفقيه على لانسيا

30- جايسون وهبه على رينو كليو

31- هنري قاعي على سيتروين دي أس 3

32- ريشار ابراهيم على رينو كليو

33- ابراهيم الياس “باهو” على سيات ايبيزا جي تي آي

34- غابي قاعي على رينو كليو

35- طارق ملحم على بيجو 306 أس 16

36- ادوين خنيصر على سيتروين دي أس 3

37- فيليب ابو جودة على سيتروين دي أس 3

38- شربل شبلي على رينو كليو أر أس

39- ألبير حايك على رينو كليو

40- مايكل زكا على رينو كليو أر أس

41- ايلي فرح على رينو كليو أر أس

42- رمزي أتات على بيجو 208

وستنطلق الطلعة الأولى عند الساعة الثامنة من صباح الأحد.

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