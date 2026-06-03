بالصور: بطولة لبنان العامة خارج القاعة في القوس والنشاب

نظّم الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب بطولة لبنان العامة خارج القاعة لموسم 2026 على ملاعب نادي الصفا الرياضي – المصيطبة، وذلك على مسافات 50 و60 و70 متراً، بمشاركة واسعة من مختلف الأندية اللبنانية، وقد حلّ في المراكز الأولى:

بطولة لبنان العامة خارج القاعة في القوس والنشاب pic.twitter.com/iNKwG20OVU — Cedar News (@cedar_news) June 3, 2026

فئة الكبار (أ) – ذكور 70 متراً:

جاك الريس (نادي سان جورج حملايا) إسماعيل إبراهيم (نادي الشباب مار الياس)

فئة الكبار (ب) – ذكور:

فيليب كوندكجي (نادي مار الياس) إسماعيل وهبي (نادي الكورة) جوزف نصر (نادي المون لاسال)

فئة الشباب – 50 متراً (ذكور)

جوناثان نصر (نادي المون لاسال) عمر الجمل (نادي الكورة) جو بيروتي (نادي المون لاسال ) مجد شديد (نادي الصفا)

فئة الناشئين (تحت 21 سنة) 50 متراً – ذكور:

جاد عيدو (نادي مار الياس) شربل نصر (نادي المون لاسال) كارم الشمعة (نادي الصفا)

فئة 14 سنة وما دون –50 متراً – ذكور:

شربل يحشوشي (نادي سان جورج حملايا)

فئة الكبار (أ) – إناث:

دينا الحجار (نادي الكورة) سميّة حريري (نادي الشباب مار الياس) سارة شلهوب (نادي الشباب مار الياس) سارة رينر (نادي مون لاسال )

فئة الكبار (ب) – إناث 50 متراً:

ليلى سعدي (نادي الصفا) دانا حلبلب (نادي الكورة) شهد العوضي علم الدين (نادي الكورة) زينب فرحات (نادي الشباب مار الياس)

فئة الناشئات – 50 متراً:

جويس يحشوشي (نادي سان جورج حملايا) إيريس كامل (نادي مار الياس) جولين اندراوس (نادي الكورة)

وفي ختام البطولة، شكر رئيس الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب جاك تامر، الحضور وجميع المشاركين الذين خاضوا منافسات البطولة بروح رياضية عالية، وفي أجواء تنافسية مميزة.

ثمّ جرى توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين والفائزات من قبل تامر والأمين العام لإتحاد القوس والنشاب عبد القادر عنتر وأعضاء اللجنة الفنية، بحضور نائب رئيس نادي الصفا المُضيف ممثلاً رئيس النادي وليد صفير.

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