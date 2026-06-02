بالصور: توقيع اتفاقية شراكة بين Cablevision و Beirut Sports Festival

وقّع رئيس مجلس ادارة”Cablevision” بسام جابر ورئيس

“ Beirut Sports Festival” كريم عنداري اتفاقية شراكة في مقر Cablevision الكائن في مبنى “هولكوم”- كورنيش النهر.

وحضر فريقا عمل الطرفين ورجال الصحافة والاعلام.

الكلمة الأولى لعنداري الذي تحدث عن التعاون بين الطرفين والذي يقضي بمنح “ Beirut Sports Festival” حقوق عرض مباراتي الدور نصف النهائي(14 و15 تموز) والمباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم(19 تموز) ،مباشرة على الهواء، التي تُبث بواسطة ” beIN SPORTS ” عبر Cablevision.

ووجّه الشكر الى جابر على التجاوب السريع مع طلبه .

بدوره، تحدث جابر فرحّب بالحضور وقال “نحن مسرورون لهذه الشراكة مع عنداري خاصة انها تتضمّن نشاطاً رياضياً هو الأهم في العالم ألا وهو كأس العالم بكرة القدم هذه المسابقة التي تجمع اللبنانيين والعالم”.وتطرّق جابر الى الصورة التي ستُبث والتي ستكون بتقنية عالية الجودة واشار الى أن التغطية تشمل 90 بالماية من الأراضي اللبنانية مشيراً الى الإقبال الكبير للاشتراك لمواكبة المونديال. واعتبر ان ” Cablevision ” تملك الحق الرسمي لبث”beIN SPORTS ” مباريات المونديال .

ثم جرت عملية التوقيع على الاتفاقية من قبل جابر وعنداري.

ورداً على اسئلة الصحافيين، قال عنداري”نشكر الشركة على تعاونها السريع والبنّاء وعلى إيمانهم بـ Beirut Sports Festival” وبنشاطاتها التي تقوم بها خاصة لمصلحة الرياضة والرياضيين.واضاف ان المهرجان المقبل سيقام بين 14 و19 تموز المقبل في ال”سي سايد ارينا” Seaside Arena- واجهة بيروت البحرية على مساحة 25 ألف متر مربع من ضمنها مساحة 1500 متر مربع لعرض المباريات على أكبر شاشة في لبنان متوقعاً ان يحضر المعرض هذا العام اكثر من 100 ألف زائر.ووجّه الشكر الى رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيول الشيخ بيار الضاهر ومدير عام المحطة الشيخ جوي الضاهر.وكشف عنداري عن النيّة باستقدام لاعب دولي مشهور بكرة القدم خلال الحدث الرياضي الكبير.

كما تحدث جابر عن اتخاذ اجراءات لمكافحة القرصنة معتبراً ان فريق العمل يعمل ليلاً ونهاراً من اجل تلبية الطلبات الكثيفة من اجل حصول الراغبين على حق بث المباريات لأن Cablevision هي المخولّة بذلك في لبنان والمنحى الشرعي يمر عبرها .

