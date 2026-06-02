بينهم مدرب حاضر في مونديال 2026.. أكبر المدربين عمرًا في تاريخ كأس العالم

يستعد المخضرم الهولندي ديك أدفوكات المدير الفني لمنتخب كوراساو لصناعة التاريخ خلال منافسات كأس العالم 2026.

وتلعب كوراساو ضمن المجموعة الخامسة لـكأس العالم 2026 مع ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور.

وخلال قيادته لمنتخب كوراساو ضد ألمانيا في الجولة الأولى يوم 14 يونيو/ حزيران الجاري، سيكون عمر المدرب الهولندي 78 عاماً و9 أشهر.

وبهذا سيكسر أدفوكات رقم الألماني أوتو ريهاغيل مدرب اليونان في كأس العالم 2010 بعمر 71 عاماً و317 يوماً.

وجاء في المركز الثاني أوسكار تاباريز مدرب أوروغواي في كأس العالم روسيا 2018 بعمر 71 سنة و125 يوماً.

الهولندي لويس فان غال مدرب هولندا في كأس العالم 2022 بلغ عمره خلال مواجهة الأرجنتين في ربع النهائي 71 عاماً و123 يوماً.

سيزاري مالديني مدرب إيطاليا السابق كان عمره 70 سنة و130 يوماً خلال قيادته باراغواي في كأس العالم 2002.

البرتغالي كارلوس كيروش مدرب غانا الحالي بلغ عمره 69 عاماً و273 يوماً خلال منافسات كأس العالم 2022 التي قاد فيها المنتخب الإيراني.

الأرجنتيني خوسيه بيكرمان بعمر 68 عاماً و303 في مونديال 2022 مع فنزويلا احتل المركز السابع يليه سابعاً بسن 68 سنة و211 الألماني أوتو فيستر مدرب توغو في كأس العالم 2006.

المدرب السابق لمنتخب البرتغال فيرناندو سانتوس قاد برازيل أوروبا في نسخة 2022 بعمر 68 سنة و61 يوماً كثامن أكبر مدرب في تاريخ المسابقة.

الإيطالي فابيو كابيلو كان عمره 68 سنة و8 أيام عند قيادته المنتخب الروسي في منافسات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

بينما يأتي عاشراً الراحل لويس أراغونيس مدرب إسبانيا في كأس العالم 2006 بعمر 67 عاماً و 334

