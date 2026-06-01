هذه أكبر ملاعب كأس العالم ٢٠٢٦ من حيث السعة



يستعد عشاق كرة القدم للتنقل بين أكبر ملاعب كأس العالم 2026، سواء بالمشاهدة عبر الشاشات أو بالتنقل الفعلي، عندما تنطلق مباريات البطولة المرتقبة بعد أيام قليلة.

ويستضيف 16 ملعبا في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك مباريات كأس العالم 2026 التي سيتنافس فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

أكبر ملاعب كأس العالم 2026

يعتبر ملعب “دالاس” أو “إي تي آند تي” في أرلينغتون بولاية تكساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، هو أكبر ملاعب كأس العالم 2026.

وتبلغ السعة الجماهيرية لملعب “دالاس”، أكبر ملاعب كأس العالم 2026، نحو 94 ألف متفرج، ويعود تاريخ إنشائه إلى الفترة من 2006 إلى 2009 حيث افتتح في 27 مايو/ أيار 2009 وتكلف بناؤه 1.3 مليار دولار أمريكي.

وسيستضيف الملعب خلال منافسات كأس العالم 2026 تسع مباريات منها 5 بدور المجموعات أبرزها هولندا واليابان وإنجلترا وكرواتيا والأرجنتين والأردن، وقبلها الأرجنتين والنمسا، إلى جانب لقاء بين السويد واليابان.

وإلى جانب ذلك سيستضيف مواجهتين في دور الـ32 وواحدة في دور الـ16، وإحدى مباراتي نصف النهائي.

ثاني أكبر ملاعب كأس العالم 2026 هو ملعب “أزتيكا” الشهير بالمكسيك، والذي احتضن نهائي كأس العالم في 1970 و1986.

وتبلغ سعة ملعب “أزتيكا” 83 ألف متفرج، وسيستضيف 5 مباريات في المونديال منها مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ولقاء التريكلور مع التشيك، ومواجهة كولومبيا وأوزبكستان، إلى جانب لقاء في دور الـ32 ومثله في ثمن النهائي.

وبفارق 500 مقعد فقط يأتي ملعب “نيويورك جيرسي” أو “ميت لايف” في المرتبة الثالثة بـ82.500 متفرج كثالث أكبر ملاعب كأس العالم 2026.

ميتلايف هو الملعب الذي سيقام عليه النهائي يوم 19 يوليو، والذي استضاف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي.

وخلال كأس العالم 2026 سيستضيف “ميتلايف” 8 مباريات منها 5 بالمجموعات أبرزها البرازيل والمغرب والسنغال مع فرنسا، إلى جانب مباراتين في المراحل الإقصائية واحدة في دور الـ32 وأخرى في الـ16 مع النهائي.

ملعب “مرسيدس بنز استيديوم” أو “أتالانتا” هو رابع أكبر ملاعب كأس العالم 2026 وتبلغ سعته الجماهيرية 75 ألف متفرج.

ويحتضن ملعب “أتالانتا” 8 مباريات، منها 5 بالمجموعات أبرزها بين السعودية وإسبانيا، إلى جانب لقاء في دور الـ32، وآخر في دور الـ16، وإحدى مباراتي المربع الذهبي.

ملعب “كانساس سيتي” أو “أروهيد” من جانبه يحتل المرتبة الخامسة في قائمة أكبر ملاعب كأس العالم 2026 بسعة تبلغ 73 ألف متفرج.

الملعب الواقع في ولاية ميسوري سيحتضن 6 مبارياتها أولاها مواجهة الأرجنتين الأولى في حملة الدفاع عن لقبها ضد الجزائر، وكذلك يستضيف مباراتين عربيتين أخريين بين الخضر والنمسا، وتونس وهولندا.

أروهيد كذلك سيحتضن لقاء في دور الـ32 ومواجهة في الدور ربع النهائي

