أليكس فغالي يتوّج بلقب رالي الربيع الـ ٤١

أحرز أليكس فغالي وملاحه جوزف مطر على “سكودا فابيا آر أس” لقب رالي الربيع ال41 الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في جبيل وكسروان على مدى يومين بمشاركة 23 سيارة، اجتازت 19 منها خط النهاية، في ظل طقس صيفي مشمس حار .

واحتل باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على “سكودا فابيا أر أس” المركز الثاني بفارق 14.4 ثانية، والياس الدهني وملاحه تييري روحانا على “سكودا فابيا آر أس” المركز الثالث بفارق دقيقة و45 ثانية عن الأول.

ويندرج السباق، الذي أبصر النور عام 1986 وأحرز لقب النسخة الأولى السائق نبيل “بيلي” كرم (رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة حالياً)، في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري ويقام على طرقات أسفلتية على غرار جميع الراليات في لبنان.

وهذا اللقب الثاني لأليكس في رالي الربيع بعد لقبه الأول في نسخة الرالي عام 2024.

وكانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لحامل لقب رالي الربيع 18 مرة(رقم قياسي) وبطل لبنان روجيه فغالي عندما كان متصدراً منذ المرحلة الخاصة الاستعراضية الأولى، لكن فغالي وملاحه لؤي صقر دخلا لخوض المرحلة الخاصة الثالثة باكراً وقبل 3 دقائق من الوقت المحدد لهما فتعرّضا الى عقوبة 3 دقائق مما جعلهما يفقدان الصدارة ويخسران الكثير من الوقت، ولتدور منافسة شرسة بين أليكس فغالي وباسل ابو حمدان وكارل رزق والياس الدهني على مراكز الصدارة.

بلغت المسافة الإجمالية للرالي 267 كلم منها 81.13 كلم طول المراحل الست الخاصة للسرعة وشهده جمهور غفير من هواة الرياضة الميكانيكية.

وفي اليوم الثاني من الرالي، انطلقت السيارات من مقر النادي المنظّم بالكسليك لخوض المراحل الخمس ونجح فغالي الأب من تسجيل الوقت الأسرع في المرحلة الثانية يليه رزق فأبو حمدان. وفي المرحلة الثالثة سجّل روجيه فغالي أسرع وقت يليه أليكس فأبو حمدان. لكن روجيه تعرّض الى عقوبة 3 دقائق لدخوله لخوض المرحلة الخاصة الثالثة قبل وقته المحدد بثلاث دقائق، مما جعله يفقد الصدارة لمصلحة ابنه أليكس. وفي المرحلة الرابعة سجل روجيه اسرع وقت يليه يليه أليكس فأبو حمدان ليواصل أليكس تصدّره، يليه رزق فأبو حمدان. وفي المرحلة الخاصة الخامسة ما قبل الأخيرة، واصل روجيه تسجيل افضل وقت يليه أليكس فأبو حمدان.

وفي المرحلة الخاصة الأخيرة ،الوقت الافضل لروجيه فأبو حمدان فأليكس ليحسم أليكس اللقب لمصلحته.

الترتيب

وفي ما يلي الترتيب العام غير الرسمي مع انتهاء الرالي:

1- أليكس فغالي وملاحه جوزيف مطر على سكودا فابيا آر أس 46.15 دقيقة

2- باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس على سكودا فابيا أر أس 46.30

3- الياس الدهني وملاحه تييري روحانا على سكودا فابيا آر أس 48.01

4- روجيه فغالي وملاحه لؤي صقر على تويوتا جي آر ياريس 48.16

5- طارق يونس وملاحه سليم جليلاتي على سكودا فابيا آر أس 48.45

6- ضومط بو ضومط وملاحه رامي منعم على رينو كليو 49.39.3

7- ريا داغر وملاحها نديم ابو الياس على رينو كليو 49.39.8

8- جوزف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان على رينو كليو 50.16

9- جاد الأعور وملاحه موسى دجيهيريان (الأردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 50.40

10- حسام طربيه وملاحه يوسف صالح على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 50.43

وأحرز ضومط بو ضومط وملاحه رامي منعم لقب ار سي4 ار3، وريا داغر وملاحها نديم ابو الياس لقب ار سي 3 رالي3 (حصدت داغر ايضاً كأس السيدات). واحتل جوزف هندي وملاحه فيكين كنلدجيان المركز الثاني وديفيد مزهر وملاحه شادي نصر المركز الثالث في هذه الفئة.

وأحرز جاد الاعور وملاحه موسى جيهيريان لقب ار سي 2 ان ار 4، يليهما رودريك الراعي وملاحه غاري كونداكجيان وحسام طربيه وملاحه يوسف صالح لقب أن أر سي أن أس4. كما احتل روبير اعرج وملاحه جوزيف كميد المركز الاول في فئة ار سي 4 رالي 4 تلاهما شادي الفقيه وملاحه سامر صفير. ونال جايسن وهبه وملاحه اندريه مهنا كأس ار سي 5 رالي 5 وكأس السائق والملاح الناشئ. كما نال أليكس صحناوي وملاحه مارك حداد لقب فئة ان ار سي ان اس 3. وحلت جوانا حسون وملاحها ناجي صفير بالمركز الثاني واحمد خالد وملاحه عمر مذكور بالمركز الثالث. كما حاز هنري قاعي وملاحه جورج ناضر على كأس فئة ار سي 4 ار 3 تي.

وأقيم حفل التتويج في مقر النادي المنظّم بحضور شربل حبيقة ممثلاً مدير عام الجمارك غراسيا القزي، رئيس مجلس ادارة النادي المنظم نبيل “بيلي” كرم ونائبيه اليان حبيش وسيرج زوين والأمين العام كميل اده وأمين المال جيلبير مسيحي وعضوي مجلس الإدارة عماد لحود (رئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات- فيا وموسى النمور، مدير عام النادي فيرا انطون، وسام قشقوش ممثلاً شركة “كورال”، مسؤولو الرالي وعائلة الراحل غابي حايك الذي تولى لسنوات طويلة منصب مدير رالي الربيع (عقيلته نتالي وابنتيه أليكسيا ومورغان) وحشد كبير من هواة الرياضة الميكانيكية.

وكانت المرحلة الإستعراضية الأولى، والتي حملت إسم غابي حايك اقيمت السبت في مقر النادي المنظّم وسجّل افضل وقت السائق روجيه فغالي وملاحه لؤي صقر على تويوتا جي آر ياريس بوقت قدره 2.04.4 دقيقتين، تلاه أليكس فغالي وملاحه جوزف مطر على سكودا فابيا آر أس بوقت قدره 2.08.02 دقيقة فكارل رزق وملاحه كريم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 بوقت قدره2.09.6.

وقبيل انطلاق السباق، وقف الحاضرون دقيقة صمت حداداً عن روح حايك. ثم ألقى لحود كلمة نوه فيها بمزايا الراحل الذي كان يعشق الرياضة الميكانيكية وكان أحد ابرز مسؤولي الراليات في لبنان ومنها رالي الربيع. ثم اعطت أليكسيا حايك اشارة انطلاق السباق.

