قلق في البرازيل بشأن نيمار بعد إصابة جديدة و شكوك حول مشاركته في المونديال

أثارت إصابة النجم البرازيلي نيمار قلق الجهاز الفني لمنتخب البرازيل، بعدما غاب عن الحصة التدريبية الأولى للمنتخب استعداداً لكأس العالم 2026، من أجل الخضوع لفحوصات طبية إثر معاناته من إصابة في عضلة الساق.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن نيمار خضع لفحوصات بالأشعة لتقييم حالته، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية، بانتظار صدور التقرير الطبي النهائي.

ويأتي غياب نيمار في توقيت حساس، مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم، حيث يستعد المنتخب البرازيلي لخوض مبارياته الأخيرة قبل بدء مشواره في البطولة.

وكان استدعاء نيمار قد أثار اهتماماً واسعاً، لا سيما أنه لم يشارك مع المنتخب منذ عام 2023 بسبب سلسلة من الإصابات التي أثّرت على جاهزيته البدنية.

وتترقب الجماهير البرازيلية نتائج الفحوصات الطبية لحسم موقف نيمار من المشاركة في البطولة المرتقبة، وسط مخاوف من أن تؤثر الإصابة على حضوره في الحدث العالمي الأبرز.

