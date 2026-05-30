كيف هي علاقة جورجينا رودريغز بزوجة ميسي؟

أكدت جورجينا رودريغيز أن علاقتها بأنتونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي، تقوم على الاحترام المتبادل، نافيةً الشائعات التي تتحدث عن وجود توتر بين العائلتين بسبب المنافسة الرياضية بين كريستيانو رونالدو وميسي.

وأوضحت أنها تواصلت مع أنتونيلا في مناسبات مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن المنافسة تبقى داخل الملعب، بينما تسود العلاقات الإنسانية الودية والاحترام خارج إطار كرة القدم. كما لفتت إلى أن التشابه في نمط الحياة والجذور الأرجنتينية المشتركة ساعدا في تعزيز التقارب بينهما.

