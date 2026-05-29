بيتكوفيتش ضد سكالوني.. قصة الأستاذ والتلميذ تشعل كأس العالم 2026

يفتتح منتخب الجزائر مشواره في كأس العالم 2026 يوم 17 يونيو، بمواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة العاشرة، في بطولة يُتوقع أن تكون صعبة على “محاربي الصحراء”.

ويشارك المنتخب الجزائري أيضًا في دور المجموعات إلى جانب منتخبي الأردن والنمسا، مع طموح بتكرار إنجاز نسخة 2014 عندما بلغ الدور ثمن النهائي.

القصة الأبرز في هذه المجموعة تتمثل في المواجهة الخاصة بين مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش ومدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، حيث تجمعهما علاقة قديمة تعود إلى فترة عملهما في نادي لاتسيو الإيطالي.

سكالوني كان لاعبًا في لاتسيو موسم 2012-2013، بينما كان بيتكوفيتش مدرب الفريق، وقد تحدث سكالوني مازحًا عن تلك الفترة قائلاً إنه “كان يجلس كثيرًا على الدكة ويتعلم من بيتكوفيتش”، مشيرًا إلى أنه استفاد من خبرته في عالم التدريب.

وأضاف سكالوني أنه ممتن لتلك التجربة، وأنه التقى بيتكوفيتش مجددًا خلال مراسم القرعة، معتبرًا أن المواجهة في كأس العالم ستكون لقاءً خاصًا بينهما.

أما عن مسيرة بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري، فقد تولى تدريبه عام 2024 بعد نتائج مخيبة في كأس إفريقيا، وقاد الفريق في 27 مباراة حقق خلالها 20 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم.

وسجل المنتخب تحت قيادته 66 هدفًا مقابل 22 هدفًا استقبلها، فيما ينتهي عقده في يوليو المقبل مع وجود نية لدى الاتحاد الجزائري لتمديده.

