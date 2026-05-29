فرنسا تتصدر قائمة المنتخبات الأعلى قيمة في كأس العالم 2026

تشهد كأس العالم 2026، التي تنطلق بأمريكا وكندا والمكسيك الشهر المقبل، مشاركة عدة منتخبات مدججة بالنجوم تتخطى قيمتها حاجز المليار.

ووفقاً لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي، المعني بأسعار اللاعبين وقيمهم السوقية، فإن المنتخب الفرنسي المدجج بمجموعة من أهم النجوم تبلغ قيمته 1.49 مليار يورو.

وتضم فرنسا بين صفوفها عددا من كبار النجوم مثل مايكل أوليز من بايرن ميونخ الألماني وكيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، وجوليس كوندي من مواطنه برشلونة، وريان شرقي من مانشستر سيتي الإنجليزي، وآخرين.

المنتخب الإنجليزي وصيف أوروبا 2024 حل ثانياً بقيمة بلغت مليارا و31 مليون يورو، يليه المنتخب الإسباني بطل القارة العجوز بـ1.27 مليار يورو.

المنتخب الألماني بقيادة مانويل نوير وفلوريان فيرتز بلغت قيمة لاعبيه 998 مليون يورو، يليه البرتغال بطلة دوري أمم أوروبا بـ972 مليون يورو.

وتصدرت البرازيل بقيادة فينيسيوس جونيور منتخبات أمريكا الجنوبية وحلت سادسة بـ909.2 مليون يورو ثم هولندا بـ833 مليونا في المركز السابع.

الأرجنتين بقيادة الأسطورة الحية ليونيل ميسي وحامل لقب كأس العالم جاءت ثامنة في تلك القائمة بـ768 مليون يورو ثم النرويج وبلجيكا، بـ597 و548 مليون يورو.

