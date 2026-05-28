ما حقيقة نقل مباريات كأس العالم 2026 عبر تلفزيون لبنان؟

تتداول بعض المواقع الالكترونية ومجموعات التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن مباريات كأس العالم في كرة القدم ٢٠٢٦ ستنقل عبر شاشة” تلفزيون لبنان”.

فريق Factcheck ليبانون في وزارة الإعلام تواصل مع مكتب وزير الاعلام، الذي اكد ان الخبر يتضمن الكثير من المعلومات المغلوطة و المفبركة والمغرضة، كما اكد إن أي تطورات في هذا الخصوص تعلن رسميا من قبل مكتب وزير الاعلام وليس من مصادر مشبوهة..

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.