بالفيديو: محمد صلاح يودع ليفربول بالدموع “لن أعود مجددًا”

كشف محمد صلاح عن تفاصيل مؤثرة عاشها خلال وداعه لنادي Liverpool F.C.، مؤكدًا أن المباراة الأخيرة أمام Brentford F.C. كانت من أصعب لحظات مسيرته الكروية، بعدما غلبته الدموع أثناء توديع جماهير “الريدز”.

محمد صلاح يودع ليفربول بالدموع "لن أعود مجددًا" pic.twitter.com/WjzDJlywcu — Cedar News (@cedar_news) May 25, 2026

محمد صلاح: بكيت أكثر من أي وقت مضى

وفي تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، تحدث محمد صلاح بصراحة عن مشاعره خلال أيامه الأخيرة مع ليفربول، مؤكدًا أن الحزن لم يفارقه حتى أثناء التدريبات. وقال صلاح: “بكيت أكثر من أي وقت مضى في حياتي خلال لحظات الوداع، الناس يرونني قويًا وشرسًا في الإعلام، لكنني في الحقيقة كنت كطفل صغير”.

وأضاف أنه لم يكن يتخيل يومًا أن يحقق كل ما وصل إليه داخل أسوار النادي الإنجليزي، مشيرًا إلى أن رحلته مع ليفربول تجاوزت كل أحلامه وطموحاته.

فخور بما حققه مع ليفربول

وأكد صلاح اعتزازه الكبير بالفترة التي قضاها مع ليفربول، معتبرًا أن الفريق عاد خلال السنوات الماضية إلى مكانته الطبيعية بين كبار أوروبا، وأصبح منافسًا دائمًا على مختلف البطولات.

وأوضح: “أعدنا النادي إلى مكانته الطبيعية، وأصبح ينافس على كل الألقاب. جماهير ليفربول لا تقبل سوى المنافسة المستمرة، والأمر لا يتعلق بالمهارة فقط بل بالروح أيضًا”.

كما وجّه رسالة للاعبين الحاليين بضرورة الحفاظ على عقلية الانتصارات والطموح الدائم الذي يميز النادي وجماهيره.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.