لاعبة منتخب لبنان ونادي التضامن الرياضي- كفرعبيدا كايتي فارس الخوري تحرز ذهبيتين في إيطاليا

فازت لاعبة منتخب لبنان و لاعبة نادي التضامن الرياضي-كفرعبيدا “كايتي فارس الخوري” بميداليتين ذهبيتين ضمن منافسات “22nd World Championship & Cup C.K.A.-CSEN” الجارية في إيطاليا في لعبتي:

-“Twi Choo”: 1st Place: Gold Medal

-“Sanda”: 1st Place: Gold Medal

حققت هذا الإنجاز الجديد بقيادة المدرب الوطني،نائب رئيس النادي الأستاذ فارس الخوري، له كل الشكر و التقدير.

مبروك!!! و إلى المزيد من النجاحات ليُرفع اسم لبنان و نادينا عالياً في المزيد من المحافل الدولية و العالمية.

