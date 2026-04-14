بعثة الأولمبية اللبنانية غادرت إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية

سافرت بعثة اللجنة الأولمبية المعترف بها دوليا إلى الصين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية الشاطئية السادسة سانيا – الصين والتي تقام خلال الفترة من 22 ولغاية 30 نيسان الجاري.

وتتضمن منافسات الدورة 14 لعبة رياضية و15 تخصصا و62 فعالية ويشارك فيها 1800 رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية، وهي حدث رياضي ينظمه المجلس الأولمبي الآسيوي كل سنتين حيث أقيمت الدورات الخمس الماضية في كل من : بالي 2008، مسقط 2010، هايانغ 2012، فوكيت 2014، دانانغ 2016، ثم توقّفت الدورة لمدة 10 سنوات لأسباب مختلفة .

يترأس البعثة المهندس روكز زغيب، وتضم منير شاهين تداريا للكرة الطائرة الشاطئية، نادر الفيداوي ومارك أبي كرم مدربين. اللاعبين واللاعبات: جاد أبي كرم وهادي الشبيب ولارا الناهي وميرنا شيخو ، رامز الأشقر إداريا للعبة التيك بول، عمر الياسين مدربا، واللاعبين أحمد عرابي ومحمد حافظ وقمر دندل.، سامر يونس مدرب دياتلون وجواد يونس لاعبا.

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