بالصور: مزار سكي ريزورت (كفردبيان) أطلق موسم الشتاء (التزلج)

(Ski Resort)(كفردبيان) موسم الشتاء (التزلج) لموسم 2025-2026 وخلال حفل حاشد أقيم قبل ظهر الجمعة في فندق”انتركونتيننتال مزار”(كفردبيان).وحضرت صاحبة الرعاية الوزيرة لحود،رئيس اتحاد بلديات كسروان-الفتوح ايلي بعينو، رئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي واعضاء المجلس البلدي، رئيس اتحاد التزلج والبياتلون فريدي كيروز وعدد من أعضاء الاتحاد،مخاتير، عائلة التزلج من رؤساء واعضاء أندية ومدربين ورجال صحافة واعلام.

برعاية وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، أطلق "مزار سكي ريزورت" Mzaar pic.twitter.com/Vsbj0c32oF — Cedar News (@cedar_news) December 19, 2025

وكانت رئيسة مجلس ادارة شركة”سياحة واشتاء المزار ” يمنى رزق وعضو مجلس الادارة زينة جورج والمحامي هادي موسى ممثلاً رئيس مجلس ادارة “مزار 2000″المهندس يوسف طعمه في استقبال الضيوف.

وانطلق الحفل بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة عرّيفة الحفل مسؤولة الاعلام والعمليات والتسويق نيكول واكيم رحّبت فيها بالحاضرين على ابواب موسم التزلج وخلال حفل اطلاق الموسم وحلول فصل الشتاء .الكلمة الثانية ليمنى رزق شكرت في بدايتها وزيرة السياحة لورا الخازن لحود لرعايتها وحضورها الحفل منوّهة بالدور الكبير الذي تقوم به من اجل انعاش السياحة في لبنان.واعتبرت رزق ان “مزار سكي ريزورت “جاهز لانطلاق موسم التزلج ،مع الاستثمار على حلباته ومنحدراته وبناه التحتية بقيمة ثلاثة ملايين دولار والتي باتت في حّلّة جديدة ،ومضيفة ان القرار جريء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان .وشدّدت رزق على العلاقة المميّزة مع الاتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون برئاسة فريدي كيروز ومع سائر اعضاء الاتحاد ومن بينهم امينة عامة الاتحاد لورا نصار .واعتبرت ان “مزار سكي ريزورت” يمثّل وجهة رياضية وسياحية على السواء صيفاً وشتاء وتمنّت موسماً واعداً في التزلج مع مشاركة المتزلجين من لبنان و الخارج وموجّهة الشكر الى كل العاملين في “مزار سكي ريزورت”.الكلمة الثالثة لزينة جورج اعتبرت فيها ان فندق “المزار انتركونتيننتال” هو علامة فارقة وأساسية بالسياحة الشتوية والصيفية.واعتبرت ان “الادارة مستمرة في التطلّع نحو المستقبل والاستثمار والتطوير ايماناً منا بمستقبل “بلدنا الحبيب” لبنان”.وتطرّقت الى عملية تحديث الفندق متمنية ان يكلّل الثلج جبال لبنان وينطلق موسم التزلج قريباً .

الكلمة الرابعة للمحامي هادي موسى اعتبر فيها ان “مزار سكي ريزورت” هو منارة سياحة ورياضة تزلج على مدى عقود عدة .وتحدث بايجاز عن دور المجمّع السياحي مشدداً على التعاون مع الوزارات المعنية واتحاد بلديات كسروان-الفتوح وبلدية كفردبيان .بدوره ،تحدث جان عقيقي(رئيس بلدية كفردبيان) منوّهاً بـ”مزار سكي ريزورت” وبالدور الذي يلعبه آل رزق وما زالوا في تطوير وانماء المنطقة على الصعيدين الرياضي والسياحي ومشيداً بتسمية كفردبيان “عاصمة السياحة العربية”.

الكلمة الأخيرة لرئيس اتحاد التزلج على الثلج والبياتلون فريدي كيروز شدّد خلالها على العلاقات المميزة بين الاتحاد و”مزار سكي ريزورت”وشاكراً لادارة المنتجع وضع حلباتها بتصرّف الاتحاد والمتزلجين.وتحدث كيروز عن مشاركة متزلجين من لبنان في الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في شباط المقبل في كورتينا(ايطاليا) وعن نشاطات الاتحاد وروزنامة نشاطاته الحافلة لعام 2026.

ثم تمّ عرض وثائقي عن جهوزية منحدرات وحلبات التزلج في “مزار سكي ريزورت” والتي جرى تأهيلها والتي بدت في حلّة جديدة.

ووُزّعت الدروع التذكارية على فريق عمل “مزار سكي ريزورت” وسط تصفيق الحاضرين.

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