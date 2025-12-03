خطوة نوعية.. بعثة التزلج اللبنانية تنضم إلى مخيم دولي بإشراف عالمي

مع إقتراب موسم التزلج على الثلج، يواصل الإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون المشاركة في مخيّمات تدريبية للبياتلون ضمن خطة دعم هذه الرياضة و تطويرها في لبنان. و قد وصلت بعثة الاتحاد الى سويسرا وتحديدا الى مدينة “غومز” للمشاركة في مخيّم تدريبي من تنظيم الاتحاد الدولي للبياتلون واللجنة الأولمبية الدولية حيث يمتد المخيّم على مدى سبعة أيام تحت اشراف مدربين دوليين.

وتضم البعثة المدربة ايغات فخري و اللاعبين سيرال لظم، جان دارك طوق، ايلي طوق ومارسيلينو طوق .

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