رياضة

خطوة نوعية.. بعثة التزلج اللبنانية تنضم إلى مخيم دولي بإشراف عالمي

2025-12-03
بعثة التزلج اللبنانية

مع إقتراب موسم التزلج على الثلج، يواصل الإتحاد اللبناني للتزلج والبياتلون المشاركة في مخيّمات تدريبية للبياتلون ضمن خطة دعم هذه الرياضة و تطويرها في لبنان. و قد وصلت بعثة الاتحاد الى سويسرا وتحديدا الى مدينة “غومز” للمشاركة في مخيّم تدريبي من تنظيم الاتحاد الدولي للبياتلون واللجنة الأولمبية الدولية حيث يمتد المخيّم على مدى سبعة أيام تحت اشراف مدربين دوليين.

Join Cedar News WhatsApp

وتضم البعثة المدربة ايغات فخري و اللاعبين سيرال لظم، جان دارك طوق، ايلي طوق ومارسيلينو طوق .

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
2025-12-03
زر الذهاب إلى الأعلى