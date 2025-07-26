منتخب لبنان تحت 16 سنة يظفر بلقب غرب آسيا في الأردن ويتأهل إلى نهائيات آسيا في منغوليا

عاد منتخب لبنان تحت 16 سنة بكرة السلة إلى بيروت متوّجًا بلقب بطولة غرب آسيا التي أُقيمت في الأردن، بعد عروض قوية ومميزة من دون أي خسارة، ضامنًا تأهله إلى نهائيات بطولة آسيا التي ستُقام في منغوليا بين 31 آب و7 أيلول 2025.

استقبال رسمي في مطار بيروت

استُقبلت البعثة اللبنانية في صالون الشرف بمطار رفيق الحريري الدولي بحفاوة، حيث حضرت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، وأهالي اللاعبين والإعلاميين.

بايراقداريان: إنجاز يرفع اسم لبنان

وفي كلمتها، أشادت الوزيرة بايراقداريان بأداء المنتخب، معتبرةً أن “الناشئين رفعوا اسم لبنان الرياضي عاليًا من جديد في المحافل الخارجية”، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو رسالة أمل للشعب اللبناني، مشيدة بدور اتحاد كرة السلة برئاسة حلبي.

حلبي: هدفنا التأهل إلى بطولة العالم

من جهته، قال أكرم حلبي: “نفتخر بكم. هدفنا الآن تحقيق نتيجة ممتازة في بطولة آسيا والتأهل إلى بطولة العالم”، شاكراً الأندية والأكاديميات والأهالي على جهودهم. وأضاف: “النتائج المميزة تتحقق رغم الصعوبات التي يعيشها لبنان”.

وخُتم الاستقبال بإجابات من أعضاء الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين على أسئلة الصحافيين، وسط أجواء احتفالية بالإنجاز التاريخي.

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