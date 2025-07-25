التنس يتألق في كأس الأرز: انتصارات لافتة ومواجهات حماسية في برمانا

كأس الأرز في التنس تواصل تألقها على ملاعب “مدرسة برمانا العالية”، مع تسجيل مواجهات قوية في اليوم التاسع من الدورة السنوية التي ينظمها نادي برمانا الرياضي بإشراف الاتحاد اللبناني، بمشاركة 294 لاعبًا ولاعبة في 9 فئات عمرية، بين 17 تموز و3 آب 2025.

نتائج الذكور

فئة 15 سنة وما دون:

فاز الياس أبو رحال على أنطوني بركات (6-2، 6-1)، وآدم عبد الحي على رافايل عازار (6-3، 7-6)، وبيتر بول الجميل على مروان صافي (3-6، 7-6، 10-6)، ومالك حجار على مارك حداد (7-6، 6-1).

فردي الرجال:

أدي حويس على بيتر بول الجميل (5-2 وبالانسحاب)، وايلي إيليا على جوزيف الخوري صفير (6-4، 4-6، 12-10)، وفخري حسن على ريمون بردويل (6-0، 6-2)، وجاد عطا على جونيور قبلان (6-1، 6-3)، وأمير جابر على مارك غصين (6-2، 6-2)، وروي خوري على فابيو سعد (6-0، 3-6، 10-3)، وجلال عطايا على كارل دياب (6-2، 6-3).

فئة القدامى 45 سنة:

مارك ضومط على روبير جريديني (6-3، 6-3)، ورجال صوايا على حبيب حداد (6-1، 7-5).

نتائج الإناث

فئة 15 سنة وما دون:

ماريا الحشاش تفوز على كلارا وديع (6-1، 6-1).

مباريات السبت

تُستكمل منافسات كأس الأرز السبت 26 تموز بإقامة 18 مباراة تبدأ عند الساعة التاسعة صباحًا، على أن تتواصل حتى ختام الدورة في 3 آب.

يُذكر أن الدورة تُقام برعاية: بت أرابيا، MTV، كومهو، وبدعم من “بابولا”.

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