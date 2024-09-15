قبرصلي يكرّم فريق التضامن حراجل لكرة السلة

رياضة
By moon

بدعوة من وسام قبرصلي صاحب شركة”بي دبليو بي” (PWP)، تم تكريم فريق نادي التضامن الرياضي (حراجل) للرجال بكرة السلة بمناسبة تأهل النادي إلى مصاف اندية الدرجة الأولى بحضور رئيس واعضاء الهيئة الادارية للنادي ولاعبي الفريق في مطعم “جلسة ليالينا”.

والقى قبرصلي كلمة تهنئة هنأ خلالها النادي بالتأهل الى الدرجة الأولى متمنياً للفريق التوفيق في بطولة لبنان للدرجة الاولى لموسم 2024-2025 .

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ثم القى رئيس النادي ايلي سلوم كلمة شكر فيها قبرصلي على دعمه الفريق وشاكرا اللاعبين والجهازين الفني والإداري على مساعدة الفريق للوصول إلى مصاف اندية النخبة في كرة السلة اللبنانية.

وفي الختام سلّم سلوم درعاً تذكارياً الى قبرصلي عربون محبة وتقدير

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