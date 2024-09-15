ناديا المون لاسال والشياح سبورتينغ كلوب شاركا في مخيّم تدريبي للجودو بقبرص

شاركت بعثتا نادي المون لاسال ونادي الشياح سبورتينغ كلوب في الجودو بقيادة المدرب جو نصر في مخيّم تدريبي مع الفريق القبرصي في لارنكا(قبرص) على مدى ستة ايام .وقد شارك في هذا المخيم ٢٢ لاعب ولاعبة من الناديين المذكورين ، وبحضور أهاليهم ، وتمت التدريبات يومياً صباحاً ومساءً . كما جرت بعض المنافسات “Shiai” بحسب الأعمار والأوزان .

وأخيراً تم توزيع الميداليات على جميع لاعبي الفرق المشاركة في المخيّم . كما وتم تبادل الدروع بين الفريقين اللبنانييين و الفريق القبرصي مع كلمة شكر للمدرب جو نصر وتحفيز جميع اللاعبين على متابعة تمارين الجودو والمشاركة في البطولات والمخيمات التدريبية .