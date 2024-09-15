ناديا المون لاسال والشياح سبورتينغ كلوب شاركا في مخيّم تدريبي للجودو بقبرص

رياضة
By moon

شاركت بعثتا نادي المون لاسال ونادي الشياح سبورتينغ كلوب في الجودو بقيادة المدرب جو نصر في مخيّم تدريبي مع الفريق القبرصي في لارنكا(قبرص) على مدى ستة ايام .وقد شارك في هذا المخيم ٢٢ لاعب ولاعبة من الناديين المذكورين ، وبحضور أهاليهم ، وتمت التدريبات يومياً صباحاً ومساءً . كما جرت بعض المنافسات “Shiai” بحسب الأعمار والأوزان .

وأخيراً تم توزيع الميداليات على جميع لاعبي الفرق المشاركة في المخيّم . كما وتم تبادل الدروع بين الفريقين اللبنانييين و الفريق القبرصي مع كلمة شكر للمدرب جو نصر وتحفيز جميع اللاعبين على متابعة تمارين الجودو والمشاركة في البطولات والمخيمات التدريبية .

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