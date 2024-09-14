بالصور.. كأس ديفيس: لبنان تقدّم على جنوب افريقيا (2-0)

تقدّم لبنان على جنوب افريقيا (2-0) في ختام اليوم الأول من منافسات المجموعة العالمية الثانية من مسابقة كأس ديفيس للتنس والتي تقام على الملعب الأول التابع لنادي “بالم هيلز سبورتس كلوب” في العاصمة المصرية القاهرة وعلى ارضية صلصالية ترابية .وفي التفاصيل، وفي المباراة الأولى فاز اللبناني بنجامن حسن(المصنف 195 في العالم ) على ألك بيكلي(جنوب افريقيا والمصنف 641 في العالم ) بمجموعتين لصفر(6-4)(6-2) في لقاء سيطر عليه اللاعب اللبناني الذي تألق وليتقدّم لبنان (1-0).

كأس ديفيس: لبنان تقدّم على جنوب افريقيا (2-0) pic.twitter.com/x1CxlLPSfh — Cedar News (@cedar_news) September 14, 2024

وفي المباراة الثانية حقق اللبناني هادي حبيب المصنف 268 في العالم فوزاً مثيراً بمجموعتين لواحدة على فيليب هينينغ(جنوب افريقيا والمصنف 360 في العالم ) كالآتي(6-4)(3-6)(7-6) .ونجح حبيب في العودة من بعيد بعدما كان متأخراً (2-5) في المجموعة الثالثة الفاصلة ليخطف فوزاً قاتلاً لينتهي اليوم الأول بتقدّم لبنان(2-0) الذي بحاجة الى فوز واحد ليضمن حسم المواجهة لمصلحته

وقبيل انطلاق المباراة الأولى،أقيم حفل رمزي القى خلاله رئيس الاتحاد اللبناني للتنس اوليفر فيصل كلمة اعتبر فيها ان لبنان اختار مصر لاستضافة اللقاء مع جنوب افريقيا بسبب الوضع الأمني السيء في لبنان وشكر كل من ساهم ويساهم في انجاح اللقاء واعتبر ان الفريق اللبناني جاهز للقاء.ثم قدّم فيصل الدروع التذكارية الى نظيره الجنوب افريقي والى عدد من كبار الحضور.

.وفي نظرة الى التصنيف العالمي فترتيب لبنان هو 50 بينما ترتيب جنوب افريقيا هو 54 في تصنيف متقارب بين الدولتين .ولقد استدعى مدرب الفريق اللبناني اللاعب الدولي السابق فادي يوسف لاعبي وطن الأرز الذين يواجهون جنوب افريقيا وهم بنجامن حسن وهادي حبيب وحسن ابراهيم وفادي بيدان ومصطفى الناطور.

*وفي ما يلي برنامج الأحد :

-الساعة 10.30 -زوجي رجال

-الساعة 13.00- فردي رجال :بنجامن حسن-فيليب هينينغ(جنوب افريقيا)

-الساعة 15.00-فردي رجال:هادي حبيب-ألك بيكلي(جنوب افريقيا)