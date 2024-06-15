الرياضي بيروت بطل آسيا الى سلة نوادي العالم للفرق

رياضة
By cedar
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أضاف النادي الرياضي بيروت بطل لبنان في كرة السلة ودوري أبطال غرب آسيا “وصل”، بطولة نوادي القارة الى سجله الزاخر بالألقاب، وحجز مقعداً في نهائيات بطولة العالم للنوادي، بفوزه على الشباب الأهلي الاماراتي 122 – 96، في المباراة النهائية لبطولة نوادي القارة الآسيوية، والتي أجريت بينهما عصر اليوم في قاعة الأول بدبي.
وكان افضل مسجل للرياضي “الرهيب” وائل عرقجي 31 نقطة.
وأنهى الرياضي مشوراه في النهائيات القارية بالعلامة الكاملة، وجدد الفوز على منافسه الاماراتي، بعدما تخطاه في المرحلة الثانية من الدور الاول للمجموعة الأولى في سهولة.
ولم يواجه بطل لبنان تهديدا جديا في مسيرته، وهو خاض مباراته الأقوى في نهائي “وصل” بقاعة “لوسيل” قرب العاصمة القطرية الدوحة، أمام غريمه التقليدي المحلي الحكمة بيروت، وفاز عليه بعد وقت إضافي.
وسبق للرياضي ان دشن طريق الإنجازات اللبنانية في بطولة النوادي الآسيوية عام 1998 بإحرازه المركز الثالث، أيام جيل وليد دمياطي وياسر الحاج وجاسم قانصوه والأميركيين مايكل كامبرلاند وتشاد سكوت.
وبعدها فاز الحكمة بيروت والرياضي بالبطولة القارية غير مرة. ويستعد النادي البيروتي الملقب “عريس كرة السلة اللبنلنية الدائم” للمشاركة في بطولة العالم، علماً ان الحكمة سبق وشارك في نهائيات بطولة العالم للنوادي في ميلانو بإيطاليا عام 1999.

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