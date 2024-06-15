افتتاح طاولة عادل حكيم الخامسة في غزير بمشاركة لاعبين عرب

افتُتحت “بطولة عادل حكيم الدولية المفتوحة لكرة الطاولة” بنسختها الخامسة والتي تقام على مدى ثلاثة ايام في قاعة النادي الرياضي غزير، تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة ومن تنظيم “روك برودكشن” برئاسة حامل لقب كأس لبنان في كرة الطاولة لعام 2019 البطل روك حكيم.

حضر الحفل الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، المحامي ابراهيم الشويري ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاّس، فكتور بو سعد ممثلا النائب سامي الجميل، مدير عام المنشآت الرياضية والكشفية بالتكليف محمد عويدات، السيدة سميرة حكيم عقيلة الراحل عادل حكيم، عضو اللجنة الأولمبية رافي ممجوغوليان(نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة)، رئيس اتحاد كرة الطاولة جورج كوبلي وعضوا الاتحاد ناجي حلاّل وروي عقيقي، رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف، مستشار وزير الشباب والرياضة الدكتور رجا لبكي، الرائد دانيال خيرالله ممثلا قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة في البطولة، عائلة كرة الطاولة اللبنانية، عشاق اللعبة ورجال صحافة واعلام.

النشيد الوطني افتتاحا فكلمة ترحيب من عرّيف الحفل الياس بطرس تلاه كوبلي

ثم حكيم الذي ارتجل كلمة ثم خاص مباراة استعراضية مع بطل العرب وافريقيا المصري احمد علي صالح.

يشارك في الدورة أكثر من مائة لاعب ولاعبة من العديد من الدول العربية وهي العراق والكويت وفلسطين ومصر وسوريا والاردن والسودان ولبنان.

وتنطلق منافسات اليوم الأخير الأحد ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر، على ان يقام حفل توزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات بعد الظهر.