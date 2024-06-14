مباراة واحدة تفصل الرياضي بيروت عن بطولتي آسيا والعالم في كرة السلة

رياضة
By cedar
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مباراة واحدة تفصل “الرياضي” بيروت بطل لبنان ودوري ابطال غرب آسيا “وصل” في كرة السلة عن بطولة العالم للنوادي.

الرياضي بيروت بطل آسيا الى سلة نوادي العالم للفرق

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ويحتاج بطل لبنان صاحب السجل العريق في اللعبة الى تخطي فريق الشباب الاهلي الاماراتي غدا في نهائي بطولة آسيا التي تقام في قاعة الفريق الاماراتي، لانتزاع تذكرة العبور الى بطولة العالم.

وقد فاز الرياضي في ثانية نصف نهائي البطولة الآسيوية اليوم على فريق هيروشيما الياباني 121 – 89، ليضرب موعدا مع الفريق الاماراتي الذي تغلب على غوركان الايراني بفارق سلة واحدة 73 – 71.

وكان الرياضي تغلب على منافسه الفريق الاماراتي في المرحلة الثانية من مباريات الدور الاول للمجموعة الاولى 102 – 88.

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