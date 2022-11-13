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لبنان جدد فوزه على الهند في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

By cedar
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جدد لبنان فوزه على الهند 103 – 75 (الاشواط 27 – 20، 49 – 36، 77 – 57، 103 – 74)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن ببيروت، ضمن النافذة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم لكرة السلة التي تستضيفها ثلاثة بلدان آسيوية السنة المقبل.

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واستمتع الجمهور في المدرجات بعرض هجومي مفتوح من قبل لاعبي الفريقين، علما ان لاعبي “منتخب الارز” حسموا الامور في مصلحتهم باكرا من الشوط الثاني.

وسبق للبنان تخطي نيوزيلندا في هذه القاعة مساء الجمعة، علما ان منتخبنا الوطني كان تأهل رسميا لنهائيات بطولة العالم في وقت سابق من هذه التصفيات.

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