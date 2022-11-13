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رياضة

الدورة الدولية بكرة الطاولة تفتتح السادسة مساء الاثنين في جزين

By cedro
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عند الساعة السادسة من مساء الاثنين 14 تشرين الثاني الجاري،تُفتتح رسمياً الدورة الدولية بكرة الطاولة” WTT Youth Contender Jezzine” التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة و”مؤسسة الأرض البيضاء” في “مجمّع خليل وليندا سليم” بجزين بين 14 و20 تشرين الثاني الجاري.
يشارك في الدورة ،المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، 141 لاعب ولاعبة من 17 دولة.والدول هي: الصين،ماليزيا،سلطنة عمان،قطر،الأردن،مصر،سوريا،العراق،قبرص،بلجيكا،هولندا،بورتوريكو،ايران،
الهند،كازاخستان،تونس ولبنان.
والمسابقة مخصصة للفئات العمرية التالية:تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة. وسيتم احتساب نقاط للفائزين تضاف الى رصيدهم في التصنيف الدولي.
وستنطلق المباريات عند الساعة التاسعة من صباح الاثنين على ان يقام حفل الافتتاح الرسمي عند الساعة السادسة مساء بحضور الفاعليات الرسمية والعسكرية والرياضية والبلدية ورجال الصحافة والاعلام .ويتضمّن حفل الافتتاح النشيد الوطني اللبناني فكلمة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة جورج كوبلي تليها كلمة رئيس مؤسسة “الأرض البيضاء” الدكتور أمل ابو زيد فتقديم درع تقديري من كوبلي،باسم الاتحاد اللبناني للعبة، الى أبو زيد .
وفي تفاصيل المباريات،ستجري منافسات الاناث على مدى 3 ايام في 14 و15 و16 تشرين الثاني. اما 17 من الشهر عينه فتقرّر ان يكون يوم راحة.وستقام منافسات الذكور في 18 و19 و20 تشرين الثاني الجاري.
وظهر الأحد، اكتمل وصول الوفود المشاركة في الدورة وبدأ بعض اللاعبين واللاعبات تدريباتهم .وأنهى الاتحاد اللبناني التحضيرات لانطلاق الحدث الدولي الكبير وباتت قاعة “خليل وليندا سليم” في حلّة رائعة.
يشار الى ان الشركات الراعية للبطولة هي أرابيا انشورنس،باخوس لايتينغ،ستاغ،مياه 1750،بي ام آي باينتس،اكس اكس أل،شركة البقاعي ،ميزون دولا فوري،ميزون قرطباوي وشركة لويس باز سبورتس أند ايفانتس التي تتولى التنظيم.

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