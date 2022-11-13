احتفال بالعيد ال 20 لماراثون بيروت بدعوة من نصار

أقيم احتفال بالذكرى العشرين لتأسيس جمعية “بيروت ماراثون” في AHM واجهة بيروت البحرية، بدعوة من وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار، شارك فيه إلى جانب رئيسة الجمعية السيدة مي الخليل، عدد كبير من الشخصيات والفاعليات والعدائين المحترفين الأجانب والعرب، إضافة إلى العدائين والعداءات اللبنانيين الذين سيشاركون في سباق ماراثون بيروت الدولي، المقرر اليوم.



وقدم باسم وزير السياحة درعا تذكارية لرئيسة الجمعية، وقال: “السيدة الحديدية التي آمنت بأهمية الماراثون ليس فقط للنشاط البدني والرياضي، ولكن أيضا للتأثير على المجتمع والصحة العقلية، هي التي عملت بجد وتعب لمدة 20 عاما، آمنت برسالة ماراثون بيروت، واختارت شعارها للعالم: أنا بيروت، أجعل المستحيل ممكنا”.



وشكر نصار ل “كل من ساهم بإنجاح هذا الحدث من أفراد ومؤسسات، بعد توقف قسري لسنتين”، معتبرا أن “سباق ماراثون بيروت يعزز القطاع السياحي في لبنان ويعكس صورته الحقيقية تماما كتعزيزه للرياضة”.



في الختام، أدى الفنان جاد شويري للمرة الاولى أغنية “انا بيروت” من وحي المناسبة.

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