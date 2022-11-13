Cedar News
Lebanon News


رياضة

بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة غادرت للمشاركة في بطولة غرب آسيا

By admin


مواضيع متعلقة

احتفال بالعيد ال 20 لماراثون بيروت بدعوة من نصار

قوى الأمن: تخصيص أماكن لركن سيارات المشاركين في ماراثون…

غادرت صباح الأحد بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة  الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى التي ستقام بين 15 و23 تشرين الثاني الجاري في قاعة “قصر الرياضة”.

وتضم البعثة: المهندس علي خليفة(رئيساً)،الدكتور ايلي موسى(ادارياً)،جوني اللقيس وايلي النار(مدربين) ،جويل القوبا وميريلا سعد(حكمين مرشحين دوليين)، ماتيو خشّان(معالجاً فيزيائياً)، ميرا عدرا(قائدة المنتخب)،سارة عكاري،آيا ماريا مطر،ليا شبيب،ميرنا شيخو،ياسمين تامر،ريم العلي،اندريا ابي صعب ،مارييلا جريدي،ايما صفا،كارين مكرزل وسيلين بشعلاني(لاعبات).

ويرافق البعثة الحكم  الدولي حنا الزيلع بصفته عضواً في لجنة الاحتكام الخاصة بالبطولة.

وقبيل المغادرة، اتصل رئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون اتحاد الكرة الطائرة ميشال أبي رميا ومقرّر اللجنة وليد القاصوف برئيس البعثة المهندس علي خليفة وتمنيا للبعثة التوفيق في البطولة الاقليمية التي تشارك فيها عشرة منتخبات  قسّمت الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الاولى:فلسطين،سوريا ،العراق،السعودية ولبنان.

-المجموعة الثانية:الامارات العربية المتحدة،قطر،سلطنة عمان،الكويت والأردن.

وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان بالدور الأول بتوقيت بيروت:

-الثلاثاء 15 تشرين الثاني:لبنان-فلسطين(الساعة 14.00)

-الاربعاء 16 تشرين الثاني:العراق-لبنان(الساعة 14.00)

-الجمعة 18 تشرين الثاني: لبنان-سوريا(الساعة 10 صباحاً)

-السبت 19 تشرين الثاني:لبنان-السعودية(الساعة 12 ظهراً)

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
رياضة

سباق “المياه المفتوحة” في قبرص نتائج مميزة لألان وكانديس جرجورة وجوزيان…

رياضة

سلة: دورة نادي انماء الدامور في 3×3

رياضة

بالصور: اتحاد كرة الطاولة ومؤسسة “الأرض البيضاء” اعلنا رسمياً عن الدورة…

رياضة

الطائرة: أبي رميا وخليفة زارا منتخب السيدات ولتحقيق نتيجة جيدة في بطولة غرب آسيا

رياضة

سباحة: 9 أرقام و80 ميداليّة للنجاح في الدوحة

رياضة

9 أرقام و80 ميدالية لسباحي نادي النجاح في الدوحة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

بالصور: بطولة لبنان في الترياتلون: لقب الرجال لبلال غمراوي….…

هل سينقل مونديال قطر على “تلفزيون لبنان”؟

العد التنازلي لسباق المارتون الاحد

رماية: وليم حاوي بطل المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للتراب…

الحكمة قدم نجمه العائد فادي الخطيب

1 من 294

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More