بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة غادرت للمشاركة في بطولة غرب آسيا

بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة غادرت للمشاركة في بطولة غرب آسيا

غادرت صباح الأحد بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا الأولى التي ستقام بين 15 و23 تشرين الثاني الجاري في قاعة “قصر الرياضة”.

وتضم البعثة: المهندس علي خليفة(رئيساً)،الدكتور ايلي موسى(ادارياً)،جوني اللقيس وايلي النار(مدربين) ،جويل القوبا وميريلا سعد(حكمين مرشحين دوليين)، ماتيو خشّان(معالجاً فيزيائياً)، ميرا عدرا(قائدة المنتخب)،سارة عكاري،آيا ماريا مطر،ليا شبيب،ميرنا شيخو،ياسمين تامر،ريم العلي،اندريا ابي صعب ،مارييلا جريدي،ايما صفا،كارين مكرزل وسيلين بشعلاني(لاعبات).

ويرافق البعثة الحكم الدولي حنا الزيلع بصفته عضواً في لجنة الاحتكام الخاصة بالبطولة.

وقبيل المغادرة، اتصل رئيس اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون اتحاد الكرة الطائرة ميشال أبي رميا ومقرّر اللجنة وليد القاصوف برئيس البعثة المهندس علي خليفة وتمنيا للبعثة التوفيق في البطولة الاقليمية التي تشارك فيها عشرة منتخبات قسّمت الى مجموعتين كالآتي:

-المجموعة الاولى:فلسطين،سوريا ،العراق،السعودية ولبنان.

-المجموعة الثانية:الامارات العربية المتحدة،قطر،سلطنة عمان،الكويت والأردن.

وفي ما يلي برنامج مباريات منتخب لبنان بالدور الأول بتوقيت بيروت:

-الثلاثاء 15 تشرين الثاني:لبنان-فلسطين(الساعة 14.00)

-الاربعاء 16 تشرين الثاني:العراق-لبنان(الساعة 14.00)

-الجمعة 18 تشرين الثاني: لبنان-سوريا(الساعة 10 صباحاً)

-السبت 19 تشرين الثاني:لبنان-السعودية(الساعة 12 ظهراً)