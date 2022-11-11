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رياضة

سباق “المياه المفتوحة” في قبرص نتائج مميزة لألان وكانديس جرجورة وجوزيان الخوري فلوطي

By cedro
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شارك سبّاح واحد وسباحتان من لبنان في سباق “المياه المفتوحة” تحت اسم “رجل المحيط” الذي أقيم في آيانابا (قبرص) بمشاركة 250 سباح وسباحة من العديد من الدول.
وفي التفاصيل، أحرزت كانديس جرجورة(النادي اللبناني للسيارات والسياحة) لقب فئتها العمرية(50-59 سنة) واحتلّت المركز الأول بجدارة .اما جوزيان الخوري فلوطي(الأكاديمية اللبنانية للسباحة) فاحتلّت المركز الثاني في فئتها العمرية(40-49 سنة).واحتلّ السباّح ألان جرجورة(النادي اللبناني للسيارات والسياحة) المركز الخامس في فئته العمرية بمشاركة نخبة من السباحين الدوليين.
وتُعتبر نتائج السباحين اللبنانيين الثلاثة،الذين يتدربون على مدار السنة باستمرار، مميزة.

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