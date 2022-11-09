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رياضة

9 أرقام و80 ميدالية لسباحي نادي النجاح في الدوحة

By cedar
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عادت بعثة النادي من العاصمة القطرية متوجة بـ80 ميدالية ملونة و9 أرقام قياسية لبنانية جديدة.

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وتألفت بعثة النادي اللبناني الى بطولة الدوحة القطرية الدولية من 33 شخصا بين رياضيين واداريين ومدربين.

وقال المدير الفني المدرب الوطني محمد صقر، ان لاعبيه حققوا 9 أرقام قياسية لبنانية جديدة، و80 ميدالية توزعت بين الذهب (20) والفضة (30) والبرونز (30).

وجاءت الأرقام القياسية كالتالي:

– 50 مترا ظهرا (10-11 سنة اناث): 34.56 ثانية سجلته ماريا سابا، بعدما كانت ياسمينا الحاج علي سجلت 35.35 وحطمت الرقم السابق 35.57 المسجل باسم آية مجذوب (من نادي بالما).

– 100 متر ظهرا (10-11 سنة ذكور): 1.18.95 دقيقة سجله جود عون، السابق 1.18.98 لأندرو غانم (الجمهور).

– 200 متر فراشة (10-11 سنة ذكور): 2.49.84 دقيقتان سجله عمر سنو، بعدما كان غسان زين سجل 3.00.72 دقائق، وحطم الرقم السابق 3.12.25 المسجل باسم ماجد حجازي (النجاح).

– البدل 4 مرات 50 مترا حرة (10-11 سنة ذكور): 2.09.59 دقيقتان، الرقم السابق 2.15.54 لنادي النجاح.

– البدل 4 مرات 50 مترا متنوعة (10-11 سنة ذكور): 2.29.37 دقيقتان، الرقم السابق 2.37.30 لنادي أكوامارينا.

– البدل 4 مرات 50 مترا حرة (10-11 سنة اناث): 2.09.64 دقيقتان، الرقم السابق 2.18.00 لنادي النجاح.

-البدل 4 مرات 50 مترا متنوعة (10-11 سنة اناث): 2.25.25 دقيقتان، الرقم السابق 2.40.70 لنادي النجاح.

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