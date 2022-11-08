العد التنازلي لسباق المارتون الاحد

نسخة جديدة من سباق ماراتون بيروت الدولي تشهدها الواجهة البحرية للعاصمة اللبنانية صباح الاحد 13 تشرين الثاني، وهي تصادف الذكرى العشرين لتأسيس الجهة المنظمة جمعية “بيروت ماراتون”.

تقتصر المشاركة في السباق الرئيسي البالغة مسافته 42195 كيلومترا، على عدائين محترفين اجانب ومحليين، وآخرين جرى تدريبهم من قبل الجمعية طوال العام لخوض مسافة السباق ضمن برنامج اطلق عليه 542.

ويبقى العداؤون اللبنانيون بعيدين عن التنافس مع العدائين الاجانب من التابعية الأفريقية.

وتقام سباقات مصاحبة على هامش السباق بينها سباق الكراسي المتحركة وسباقات 10 كيلومترات وخمس كيلومترات والمرح كيلومترا ونصف كيلومتر.

ومرة جديدة نجحت الجمعية التي تترأسها السيدة مي الخليل في تأمين جهة راعية للسباق، وهي شركة تحويل اموال لبنانية واقليمية.

وكانت الجمعية عانت صعوبات جراء الازمة المالية الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، فتركت مقرها في الحازمية، وانتقلت الى مجمع الشركات الناشئة في منطقة بيروت الرقمية (تقاطع بشارة الخوري في منطقة رأس النبع المحاذية للخندق الغميق).

وكشفت رئيسة الجمعية مي الخليل، أن العداءة المغربية السابقة حاملة الميدالية الذهبية لإولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 في سباق 400 متر حواجز نوال المتوكل، ستكون ضيفة سباق ماراتون بيروت الدولي، حفاظا على تقليد بجذب ضيوف كبار من مستوى دولي الى البلاد.

وكان حضور المتوكل مقررا في 2019، الا ان البلاد عرفت احتجاجات غير مسبوقة اطاحت بالسباق.

ويتم تقديم العدائين المحترفين المشاركين في السباق السبت 12 منه.