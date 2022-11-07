Cedar News
Lebanon News


رياضة

رماية: وليم حاوي بطل المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للتراب الفئة أ

By admin


نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الثالثة لبطولة لبنان في رماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) الفئة (أ) والتي اجريت على حقل نادي طوني وازن للرماية.شارك في المسابقة 24 رامياً .تقدّم الحضور رئيس النادي المضيف عبدو وازن. وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الثمانية الأوائل على الشكل التالي:
-شانت كالايجيان : ​ 110/125
-رشيد القارح​ : 105/125
-فيصل كسّاب : ​ 103/125
-بيار جلخ : 103/125
-وائل نصار : 103/125
-جوزيف بو شعار : 103/125
-الياس يعقوب : 103/125
-وليم حاوي : 102/125
وحسب النظام الجديد المتّبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهّل في التصفيات المؤلّفة من خمس جولات الرماة الثمانية الذين أحرزوا على أعلى مجموع أهداف من أصل 125 طبق.
ويخوض الرماة الثمانية مرحلة النصف نهائي حيث يرمي في البداية رماة ذات الترتيب المفرد وتعطى الأرقام بالترتيب للرماة حسب النتائج أي أعلى نتيجة تحصل على الرقم 1 وتباعا” . وفي حال التعادل يستبعد أدنى رقم. في هذه المرحلة تجري المباراة على 25 طبق. بعد الرمي على 15 طبقا” يستبعد الرامي الرابع الذي قد نال أقل نتيجة، ثم يكمل الثلاثة حتى طبق ال25 ويستبعد الرامي الثالث صاحب أقل نتيجة على 25 طبق وإذا حصل أي تعادل بين الرماة الثلاثة يحسم بجولة التمايز (Shoot Off) .
عندها نطلب من الراميين الأول من كل من الفريقين أي أربعة رماة أن يخوضوا مرحلة النهائي.
في مرحلة النهائي يعطى الرماة أرقام من واحد الى أربعة حسب نتيجتهم في مرحلة النصف نهائي، وتبدأ المباراة ويستبعد الرامي الرابع بعد الرماية على 15 طبق ومن ثمّ يستبعد الرامي صاحب المركز الثالث الذي نال أقل نتيجة على 25 طبق ويكمل الراميين المتبقيين الرمي حتى الطبق ال35 عندها يعلن من الأول ومن الثاني وإذا حصل تعادل في هذه المرحلة بين الأول والثاني يتمّ حسمها بجولة التمايز (Shoot Off).
لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:
-المركز الرابع الرامي شانت كالايجيان اذ حصل على 8 من أصل 35
-المركز الثالث الرامي بيار جلخ اذ حصل على 13 طبق من أصل 35
-المركز الثاني الرامي فيصل كسّاب الذي سجل 13 إصابة من أصل 50 طبق.

مواضيع متعلقة

الحكمة قدم نجمه العائد فادي الخطيب

كأس العالم لراليات الباها، الجولة السابعة قبل الأخيرة

وأحرز المركز الاول الرامي وليم حاوي وحصل على 19 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .
أشرف على التحكيم ناجي الهاشم .

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
رياضة

مشاركة السبّاحة غبريالا الدويهي في المرحلة الثانية من كأس العالم

رياضة

كرة الطاولة: اللاعبان شيري والحجاوي يشاركان بمعسكر تدريبي في كازاخستان

رياضة

دورة “أنطوان الغريّب بكرة السلة للفئات العمرية”

رياضة

كرة الطائرة: فوز سيدات لبنان على الأردن(3-0) استعداداً لبطولة غرب آسيا

رياضة

باتريك لحود يسحب ترشيحه لانتخابات نادي الحكمة

رياضة

تحضيرات منتخب الطائرة للسيدات لبطولة غرب آسيا في الاردن

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

الإتحاد اللبناني للباك غامون: أبي حيدر رئيساً وفرج الله…

بطولة ATV و UTV في عيون السيمان كفردبيان

صوفي فياض من البترون وزهراء عساف سجلتا ثنائية لبنان.. فهُزمت…

الاتحاد اللبناني نظم بطولة لبنان العامة في القوس والنشاب…

فوز النجمة على الشباب الغازية في بطولة كرة القدم

1 من 292

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More