وزيرة الشباب والرياضة كرّمت منتخب سيدات الكرة الطائرة

في اطار تكريمها للأبطال والبطلات في الرياضات الجماعية والفردية، كرّمت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ، في مكتبها الكائن في الوزارة، منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة لاحتفاظه بلقب بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية التي أقيمت في العاصمة الاردنية عماّن.وحضر رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف،نائباه اسعد النخل والمهندس علي خليفة،واعضاء الاتحاد المحاسب ناجي باسيل ومدير الاتحاد منير شاهين ومدير المنتخبات الوطنية ميشال فرح(رئيس البعثة) ورئيس لجنة العلاقات الدولية روي سمعان وغسان قزيحة، المدرب الوطني ايلي النار، لاعبات المنتخب، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد اللبناني وعضو لجنة الاحتكام في بطولة غرب آسيا باسكال فارس القاصوف.ورحّبت الوزيرة بايراقداريان بوفد الكرة الطائرة وجدّدت التهنئة لاحراز منتخب السيدات اللقب الاقليمي وتأهله الى بطولة آسيا التي ستقام العام المقبل متمنية كل التوفيق والنجاح للمنتخب ولرياضة الكرة الطائرة.واعتبرت ان تكريم منتخب السيدات يأتي في سياق تكريمها لأبطال وبطلات الرياضة اللبنانية.بدوره،جدّد الرئيس وليد القاصوف الشكر للوزيرة على حضور حفل الاستقبال الحاشد الذي أقامه الاتحاد لمنتخب السيدات في مطار رفيق الحريري الدولي .كما شكرها على بادر ة تكريم المنتخب.وتحدث عن مشاركة منتخب لبنان للسيدات في بطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل في الفيليبين مضيفاً ان الاتحاد سيضع خطة تحضيرية للمنتخب استعداداً للاستحقاق الآسيوي وتمنى للوزيرة التوفيق في مهامها في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الوطن.

