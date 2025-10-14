بالصور: وديع العبسي يكرّم منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة بعد تتويجه ببطولة غرب آسيا

كرّم رجل الأعمال وديع العبسي منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الذي أحتفظ بلقب بطولة غرب آسيا خلال حفل عشاء اقامه في مطعم “علاء الدين”(النقاش). تقدّم الحضور النائب حليمة القعقور، رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامه واعضاء اللجنة،رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف، الرئيس الفخري للاتحاد ميشال أبي رميا،اعضاء الاتحاد،بعثة منتخب لبنان للسيدات ورجال صحافة واعلام.

وديع العبسي يكرّم منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة بعد تتويجه ببطولة غرب آسيا pic.twitter.com/92gMIsZti3 — Cedar News (@cedar_news) October 14, 2025

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة عرّيف الحفل انطوني مجدلاني رحّب فيها بالحاضرين .

ثم القى القاصوف كلمة جاء فيها”يُشرّفني ان ألبّي مع عائلة الاتحاد هذه الدعوة الكريمة من رجل الأعمال وداعم الرياضة والرياضيين لسنوات طويلة الاستاذ وديع العبسي الذي كان من داعمي الكرة الطائرة وغيرها من الرياضات.

إنها خطوة مشكورة من رجل عايش الرياضة اللبنانية عن كثب وكانت له بصمات واضحة في دعمها على الصعيدين الجماعي والفردي.

شكرا استاذ وديع على تكريم بطلات غرب آسيا واللواتي تأهلن بجدارة إلى بطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل في الفيليبين ومن دون خسارة.

بادرتك تركت الأثر الكبير في قلوب عائلة الكرة الطائرة اللبنانية “.

بدوره ألقى سلامة كلمة هنّأ فيها اتحاد الكرة الطائرة على الانجاز المحقق من قبل منتخب لبنان للسيدات وهو انجاز جديد للكرة الطائرة اللبنانية بعد الانجازات المتتالية لمنتخبات الكرة الطائرة الشاطئية على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها الاتحادات الرياضية على الصعيد المالي .واعتبر سلامة ان الكرة الطائرة بخير في ظل عهد الرئيس وليد القاصوف.وتطرّق سلامة الى المساعدات التي قدّمها رجل الأعمال وديع العبسي الى الاتحادات والأندية واعتبر ان من واجب الدولة مد يد العون الى العائلة الرياضية اللبنانية.

وتحدثت قائدة المنتخب ميرا عدرا فنوّهت بالروح القتالية التي تمتعت بها لاعبات المنتخب خلال بطولة غرب آسيا ووجّهت الشكر الى العبسي على حفل التكريم والى رئيس الاتحاد وليد القاصوف وأعضاء اللجنة الادارية والى المدرب الوطني ايلي النار ومساعدته اللاعبة الدولية السابقة لارا الجراّح والى جميع افراد البعثة .واشارت الى ان تأهل لبنان الى بطولة آسيا انجاز للكرة الطائرة اللبنانية وذكرت ان المنتخب يستحق الدعم.الكلمة الأخيرة للعبسي الذي قال”انا فخور بمنتخب لبنان للسيدات على الانجاز الذي حققه ورفع اسم لبنان عالياً مرة جديدة على الرغم من الامكانات المتواضعة الموجودة.واعتبر ان الدولة غائبة عن دعم القطاع الرياضي والاتحادات الرياضية أخذت هذا الدور.واعتبر العبسي ان السياسة تنخر الرياضة اللبنانية ودخلت الى قلب الاتحادات والأندية .واضاف”الرياضة تجمع ولا تفرّق”.وتمنى العبسي التوفيق لمنتخب السيدات في استحقاقه الآسيوي مؤكداً انه سيظل الى جانبه.

ثم قدّم القاصوف درعاً الى العبسي عربون محبة وتقدير وسط تصفيق الحاضرين.

ثم قطع كبار الحضور قالب حلوى بالمناسبة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.