نصّار رئيساً للاتحاد اللبناني للرياضات الجوية وملاعب امينا للسرّ

تألفت اللجنة التأسيسية للإتحاد اللبناني للرياضات الجوية من بولس نصّار (رئيساً)، سهى طوبيا (نائبة للرئيس)، سلّوم ملاعب (اميناً للسرّ)، باسم الحاج اميناً للصندوق ، سركيس جره جريان محاسباً، ايلي موسى وخيرالله خيرالله وجورج شديد ونبيل الناغي ومايكل خليل اعضاء.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان أصدرت قراراً حمل الرقم 162/1/2025 تاريخ 8 أيلول 2025، قضى بمنح ترخيصٍ لتأسيس الاتحاد المذكور، علماً أنّ جمعيته العمومية تتألف من 13 نادياً هي: لو دو دومين، النادي اللبناني للطيران الحر، سما لبنان، روس اوندورز، سكاي تو سي، اكزيت تو نايتشور، باراغلايدينغ، كرافيتي اوتدور ادفيزرز، الهبوط الحرّ لبنان، فلاي باراغلايدينغ، باراغلايدينغ ال بي، الطيران المظلي اللبناني ودلتا سبورتس.

ووجّهت اللجنة الادارية للاتحاد الشكر إلى الوزيرة بايراقداريان وفريق عملها على قرار تأسيس الاتحاد، منوّهة بجهودها في تطوير ورعاية الرياضة اللبنانية.

