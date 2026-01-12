نادي الشبيبة الرياضي يختتم مشروع “يس” الشبابي الرياضي

نظم نادي الشبيبة الرياضي في فندق بادوفا – سن الفيل حفل الختام لمشروع ” يس” المموّل من الاتحاد الأوروبي وبإشراف الجمعيات الدولية “اوكسفام إيطالي”، “رايت تو بلاي”، ومن تنفيذ نادي الشبيبة الرياضي.

حضر الحفل مديرة عام وزارة الشباب والرياضة السيدة فاديا حلال، وأمين عام اللجنة الاولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم وأعضاء اللجنة: مازن قبيسي، مازن رمضان، دكتور بيار هاني، وممثلو الجمعيات الدولية والمحلية، ورؤساء عدد من الاندية الرياضية، اضافة إلى الشباب والشابات المشاركين في المشروع .

تخلل الحفل كلمات للسيدة حلال، ولممثل جمعية “رايت تو بلاي” وسام عبدو ، ولرئيس نادي الشبيبة الرياضي فادي تابت، فيما قدّم كلمات الافتتاح والختام عريف الحفل الدكتور عصام عطالله. وعُقدت جلستا حوار حول المشروع شارك فيه المعلق الرياضي غياث ديبرا.

وفي نهاية الحفل، وُزّعت الشهادات على الشباب والشابات المشاركين بالإضافة إلى تقديم دروع تكريمية بالمناسبة.

