بالصور: نادي الشبيبة البوشرية يُحيي حفله السنوي برعاية باخوس

أحيا نادي الشبيبة البوشرية حفل عشائه السنوي في مطعم “Millenia” – أنطلياس برعاية وحضور رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السدّ المحامي أوغست باخوس، كما حضر النائبان سامي الجميّل وملحم الرياشي، وريمون كنعان ممثلاً النائب إبراهيم كنعان، وسليمان حبيقة ممثلاً النائب رازي الحاج.

ولبّى دعوة الحفل أيضاً رئيس الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف ونائباه أسعد النخل نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، وغسّان قرداحي الذي مثّل رئيس مكتب الرياضة في حزب “القوات اللبنانية” يوسف القصيفي، والأعضاء: زياد يزبك وميشال فرح ومنير شاهين وروي سمعان وايلي موسى، كاهن رعية مار يوحنا – البوشرية المونسنيور بول ناهض، مخاتير المنطقة، وفاعليات رسمية وبلدية وإختيارية ورياضية وإجتماعية وإقتصادية وحشد من أعضاء المجلس البلدي وأبناء النادي وأصدقائه ومحبّيه، إضافة الى لاعبي ولاعبات فريقَي البوشرية للرجال والسيّدات والجهازَين الفنّي والإداري.

بعد النشيد الوطني وكلمة عريف الحفل الإعلامي جورج الهاني، تحدّث رئيس النادي المنظّم المختار شربل خوري الذي قال: “نحن نعيش في زمنٍ صعب، حيث تواجه الرياضة اللبنانية تحدياتٍ كبيرة، لكننا في نادي الشبيبة البوشرية نؤمن أنّ الإرادة الصادقة قادرة على تجاوز كل العوائق”.

أضاف خوري: “من هنا، نعيد التأكيد على التزامنا بتطوير فرق الفئات العمرية ورعاية المواهب الصاعدة، لأنّ مستقبل النادي يبدأ من هؤلاء الشباب الذين يحملون في قلوبهم شغف اللعبة وحبّ الوطن، ولأنّ التطوّر هو سرّ الاستمرار، نعلن اليوم عن إطلاق أكاديمية نادي الشبيبة البوشرية بقيادة المدرّب القدير شربل طربيه لتكون منارةً لتنشئة الأجيال الصاعدة على أسسٍ رياضيةٍ متينة، ولتخريج أبطالٍ يشكّلون مستقبل نادينا”.

ثمّ تحدث باخوس الذي هنأ الإدارة الجديدة لنادي البوشرية، متمنياً لها دوام التوفيق وإستكمال مسيرة النجاح، على أن تُكلل بالصعود الى أعلى منصّة التتويج رجالاً وسيدات في ختام موسم الكرة الطائرة 2025 – 2026، كما وعد بوقوف بلدية الجديدة – البوشرية – السدّ الى جانب ناديَي الشبيبة والأنوار ودعمهما مادياً ومعنوياً بقدر الإمكانات المتاحة للوصول الى الأهداف المرسومة.

بعدها، قدّم النادي فريقَيه للرجال والسيدات للموسم الجديد، وتألف فريق الرجال من إيلي النجّار (مدرباً)، ايلي طربيه (مساعداً للمدرّب)، شربل طربيه (مديراً للفريق)، موريس أبي رعد (احصائياً)، واللاعبين محمد الحاج (قائد الفريق) ومجد بشّور وشربل كيريللوس وبيتر بو غصن وعمر عبد الأحد ورالف منصور وأنطوني فرح ومارفن نجّار وروبير ابراهيم ومخايل الأحمر وجورج ابراهيم والصربي ستيفان اوكوزانوفيتش.

وتألف فريق السيّدات من إيلي النار (مدرّباً)، باسكال القاصوف مديرة للفريق، واللاعبات ميرا عدرا (قائدة الفريق)، ايمان صفا وريم المدهون وياسمين دامرجي وليا شبيب وأنجلينا فرح وماريا فياني وحنان لبابيدي وآيا مطر.

ثمّ قدّمت القاصوف درعاً تقديرياً الى عدد من لاعبات فريق البوشرية اللواتي أحرزنَ مع منتخب لبنان للسيدات لقب بطولة غرب آسيا الأخيرة في الأردن، فيما تسلّم المحامي باخوس من رئيس نادي البوشرية قميص الفريق الرياضي التي حملت الرقم 1. كما تسلّمت العدّاءة اللبنانية الشهيرة في سباقات “ألترا ماراتون” كاتيا راشد إبنة المنطقة درعاً تذكارياً عربون إعتزاز وتقدير.

وفي الختام قطع كبار الحضور قالب حلوى بالمناسبة وإلتقطت الصورة التذكارية.

