اختتام دورة نادي الرمال السنوية في التنس بنجاح لافت

اختتم نادي الرمال(ذوق مصبح) دورته السنوية بالتنس التي نظمها على ملاعبه تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة وبمشاركة 96 لاعب ولاعبة .حضر المباريات النهائية رئيس اتحاد اللعبة ألان صايغ، عضو الاتحاد ريمون كتورة،رئيس النادي المنظّم طارق برجي وعقيلته ساندرا،أمين عام النادي المنظّم كريم برجي،مدير الدورة طوني ميلان وعدد من هواة اللعبة وأهالي اللاعبين واللاعبات.

وفي ما يلي نتائج المباريات النهائية:

-فردي الرجال:فاز طارق الشعبي(المصنف رقم 1) على الياس ابو رحال(المصنف رقم 2)(6-4)(2-6)(6-1).

-فردي سيدات: فازت ليانا الصمد(المصنفة رقم 2) على لما نعمان(المصنفة رقم 1)(0-6)(6-3)(6-2).

-فردي ذكور تحت ال17 سنة:فاز طارق الشعبي(المصنف رقم 1) على الياس ابو رحال(المصنف رقم 2)(6-2)(6-2).

-فردي اناث تحت ال17 سنة:فازت لما نعمان(المصنفة رقم 1) على ليانا الصمد(3-6)(6-1)(6-1).

-زوجي قدامى فوق ال45 سنة:فاز وليد عازار وغاربيس غارابيديان على ألان صايغ وفادي بيدان(6-2)(4-6)(10-2).

وفي الختام، اقيم حفل تتويج الفائزين والفائزات.والقى صايغ كلمة هنأ فيها الفائزين والفائزات واعتبر ان عام 2025 كان عاماً مميّزاً ومكثفاً على صعيد التنس اللبناني محلياً ودولياً مع الفوز الكبير الذي حققه فريق لبنان لكأس ديفيس على فريق باربادوس وتأهله لمواجهة فريق تايبه الصينية في شباط المقبل في لقاء حاسم للعودة الى المجموعة العالمية الاولى.

بدوره، تحدث رئيس النادي طارق برجي فاعتبر ان الدورة كانت ناجحة بجميع المقاييس وهنأ الفائزين والفائزات ووجّه الشكر الى الاتحاد برئاسة صايغ لاشرافه على الدورة ولعمله الجبار على تطوير اللعبة وخاصة رعاية والاهتمام بالنشء الواعد.كما وجّه الشكر الى مدير الدورة طوني ميلان.

