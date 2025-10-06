بالصور.. سعاده في عشاء نادي الراسينغ: ندعو الى رص الصفوف لانقاذ النادي

اقام نادي الراسينغ بيروت حفل عشاء في فندق الحبتور- سنّ الفيل خصّص ريعه لدعم صندوق النادي، بحضور حشد كبير من الفاعليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والبلدية والجامعية والإعلامية، تقدمه رئيس بلدية سن الفيل نبيل كحاله وعدد من اعضاء المجلس البلدي ، امين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف…

بعد النشيد الوطني ونشيد الراسينغ، تحدّث عريف الحفل أمين سرّ لجنة الانقاذ في النادي جورج مراد متطرقا الى تاريخ الراسينغ منذ تأسيسه عام 1935 الى اليوم، وابرز محطاته المحلية والخارجية التي برز ولمع فيها، حيث لُقب بـ “القلعة البيضاء” و”سندباد الكرة اللبنانية” نظراً لجولاته وأسفاره الكثيرة والمتعددة والتي شملت معظم دول قارات آسيا وأوروبا وافريقيا.

ودعا مراد الى رصّ الصفوف في هذه المرحلة العصيبة والعمل يداً واحدة للوقوف الى جانب هذا النادي التاريخيّ، خصوصاً أنه بحاجة إلينا جميعاً اليوم للنهوض به مجدّداً من كبوته، فهذا النادي العريق لا يمكن ان يموت، إذ هو كطائر الفينيق الذي ينبعث دائماً من بين الرماد.

بعدها تحدث رئيس لجنة الانقاذ زياد سعادة الذي قال: “هذه الازمة التي يمرّ بها النادي حاليا عشتها شخصياً عام 2001 حين كان النادي معرّضاً بشكل جدّي للزوال، وقد وضعتُ نصب عينيّ مع اللاعبين الشرفاء في الفريق انقاذه بأيّ ثمن، حيث جمعنا الشمل وشددنا الهِمم وخضنا مباريات الدوريّ لمدة موسمَين إثنين من دون رواتب أو ايّ بدل مادّي، كما ضحّينا جميعنا من جيوبنا الخاصة واستطعنا إنقاذ النادي الذي عاد الى موقعه الطبيعي من خلال الرؤساء الذين تعاقبوا على قيادته، وهم: جو كوبلي،رفيق عرموني، جورج فرح، كابي فرنيني ثم بولا فرعون رزق التي أوجه لها تحية من القلب لأنّ الهدف من مشروعها كان بناء مؤسّسة حقيقية، لكنّ ظروف الحرب الاخيرة ارغمتها على السفر، إلا أنها تركت وراءها فريقاً كاملاً من الشباب الذين أصبحوا اليوم قبلة انظار الجميع، إن من خلال المنتخبات الوطنية او الفريق الاول للنادي، ثم جاء جورج حنا وعمل قدر المستطاع للنهوض بالنادي، لكنّ الظروف الصعبة لا سيما المالية جعلت لجنته الادارية تستقيل، فتسلمنا منه الأمانة، وها نحن اليوم نعمل ضمن اللجنة الثلاثية قدر المستطاع لوضع النادي مجدداً على السكة الصحيحة والسليمة.

وكشف سعاده ان الجامعة اللبنانية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) ستمنح حصصاً تعليمية مجّانية في الاختصاصات التالية: اللغة الانكليزية، الكومبيوتر والإقتصاد لأيّ لاعب في الفريق يرغب بذلك من اجل الحصول على الشهادة الجامعية، والتي تخوّله في المستقبل إيجاد العمل المناسب بعد إعتزاله اللعب.

كما وجّه سعاده تحية الى لاعبي الفريق الذين يواجهون التحدّي قائلاً: “إنتو قدّا” وأنتم قادرون على ابقاء النادي في موقعه الطبيعي في الدرجة الأولى، وأنا أعلم ان المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة”، مثمّناً دور “الوايت التراس” الذين لم يتركوا الراسينغ يوماً، فهم واكبوا الفريق بشغف وحماس رغم كلّ الظروف التي مر بها، واعتبرهم اللاعب الرقم 12 في الملعب، والذي لا يتعب ولا يملّ حتى تحقيق النصر. وفي الختام شكر سعاده كلّ من ساهم ووقف الى جانب النادي من خلال دعمه ومساهمته المالية المشكورَين.

يُذكر ان اللجنة التنظيمة للحفل تألفت من شربل الحاج موسى، كبريال مراد، حسن حمود وكريستال ايليا، نبيل بشور وايلي ناجي حداد..

