ميني فوتبول: “العطاء” الغازية الى نهائي أندية آسيا

تأهّل فريق العطاء الغازية الى الدور النهائي من بطولة آسيا للأندية الأبطال في الميني فوتبول المقامة حالياً في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بعد فوزه المثير في الدور نصف النهائي اليوم على فريق اندونيسي صاحب الارض (٢-١). وتغلب العطاء في الدور ربع النهائي امس على خصمه “TSLM” العُماني بركلات الترجيح (3-2) اثر تعادلهما (2-2) في الوقتَين الأصلي والإضافي.

وكان الفريق اللبناني تصدّر مجموعته التي ضمّت فرقاً من اندونيسيا والعراق والهند في الدور الاول بجدارة، وسجّل أفضل الأرقام بحسب الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الآسيوي، وكان لافتاً تحقيقه إنتصاراً كاسحاً على نظيره الهندي بنتيجة (19-0).

وأحرز كلّ من اللاعبَين اللبنانيَين أيمن البعلبكي وعبد حامد جائزة “أفضل لاعب في المباراة” مرّتين في المباريات الأربع الاولى التي خاضها فريق العطاء في مشواره القارّي.

