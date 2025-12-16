ميا صهيون تتألق في الترياتلون وتحقق ثلاث ميداليات في أسبوع واحد خارج لبنان

نجحت البطلة الواعدة في الترياتلون(سباحة وجري ودراجات هوائية) ميا صهيون (15 سنة) في الصعود ثلاث مرات الى منصة التتويج، اذ شاركت في ثلاثة سباقات خارجية في ثلاث دول خلال اسبوع واحد وهذا أمر لافت.

وشاركت صهيون في بطولة آسيا لفئة تحت ال16 سنة، التي أقيمت في مدينة جدّة السعودية في 6 كانون الأول الجاري، واحتلّت المركز 11 على الصعيد القاري، والمركز الثاني على صعيد دول غرب آسيا.

ثم انتقلت صهيون الى العاصمة القطرية الدوحة وشاركت في “نهائيات بطولة تي 100” الدولية ، التي أقيمت في 12 كانون الأول، واحرزت ميدالية فضية (المركز الثاني) في فئتها العمرية(تحت ال16 سنة) والمركز الثالث في الترتيب العام في “الفئة المفتوحة” (سوبر سبرينت).

وحطّت صهيون رحالها بمشاركتها في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في امارة الفجيرة(الامارات العربية المتحدة) في 13 كانون الأول واحرزت المركز الثاني في فئة الناشئات وراء الاماراتية شارلوت تامستون.

وبذلك، تكون”غلّة” صهيون بالميداليات كبيرة خلال اسبوع، لتضاف الى خزانتها المليئة بالكؤوس والميداليات، ولتعود الى لبنان الأحد الفائت، بعد مشاركات ماراتونية متخطية ارهاق وتعب السفر، ومشاركاتها في السباقات الثلاث في 3 دول خلال سبعة أيام وهذا أمر نادر.

وقالت ميا: “مشاركاتي الخارجية الثلاث في شهر كانون الأول أكسبتني المزيد من الخبرة ونتائجي كانت ممتازة. سأواصل تدريباتي اليومية تحت اشراف البطلة ليندزي ناضر والبطل علي الزعبي بانتظار مشاركتي في بطولة لبنان للترياتلون التي ستقام في الربع الأول من 2026 اضافة الى العديد من السباقات المحلية والخارجية. أنا راضية على تطوّر مستواي وأود ان اشكر والدي ووالدتي على دعمهما لي ك، مع الاشارة الى أنني سأشارك في فئة السيدات بدءاً من السنة المقبلة في تحوّل لافت في مسيرتي بالترياتلون”.

