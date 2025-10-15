مون لاسال يتوّج بطلاً لبطولة لبنان للتايكواندو للمرة 35 على التوالي

عمم الاتحاد اللبناني للتايكواندو الترتيب النهائي لبطولة لبنان للرجال والسيدات لسنة 2025.

وأحرز نادي مون لاسال عين سعادة اللقب للمرة 35 على التوالي.

ففي فئة الرجال، أحرز مون لاسال المركز الأول، يليه نادي اللواء الرفيد فنادي الأنترانيك(انطلياس).وفي فئة السيدات،احتل مون لاسال المركز الأول ايضاً يليه نادي أنور فنادي البزنسون.

وفي ما يلي الترتيب النهائي للأندية:

ترتيب الأندية

*فئة الرجال

1 – نادي مون لاسال 30 نقطة

2 – نادي اللواء الرفيد 15

3 – نادي الأنترانيك انطلياس 10 نقاط

*فئة سيدات

1 – نادي المون لاسال 29 نقطة

2 – نادي أنور 18

3 – نادي البزنسون 9 نقاط”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.