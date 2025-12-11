بالصور: 80 منحة مدرسية للطلاب اللبنانيين بدعم من مهرجان بيروت الرياضي

عقد رئيس “مهرجان بيروت الرياضي” كريم العنداري ورئيسة جمعية “لبنانيون” نادين ضاهر مؤتمراً صحافياً مشتركاً تمّ الاعلان خلاله رسمياً عن تقديم

Beirut Sports Festival مبلغ 4 مليارات ليرة لبنانية ،لتغطية 80 منحة مدرسية للطلاب من مختلف المناطق اللبنانية، الى الجمعية وذلك في “كوبيك سنتر” (حرش تابت).

80 منحة مدرسية للطلاب اللبنانيين بدعم من مهرجان بيروت الرياضي pic.twitter.com/UaksG3aYFn — Cedar News (@cedar_news) December 11, 2025



وجاء الاعلان أمام حضور حاشد ضمّ فاعليات رياضية ،عسكرية ،تربوية ،جامعية وعدد من ممثلي الشركات العارضة في المهرجان ،أركان المهرجان والجمعية ورجال الصحافة والاعلام.

سويدي

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة عريّف الحفل الاعلامي جورج سويدي رحّب فيها بالحاضرين وقال”

عم نجتمع اليوم بهل مكان الحلو ( عند الست نادين ) لاول مرة بس اكيد مش اول مرة Beirut sports festival وبشخص رئيسها ومؤسسها كريم عنداري عم بتقوم بتوزيع منح مالية لشباب وشابات لبنان .

تعودنا بالسنوات والنسخ الماضية من Beirut sports festival انو تتوزع مداخيل المهرجان لمساعدة الرياضيين اللبنانيين الأبطال وبعض الاتحادات الناجحة يلي حققوا نتائج لافتة للوطن .

اليوم اختار كريم عنداري ومعو السيدة نادين ضاهر يلي تُعتبر مثال للنساء اللبنانيات الرائدات، وإحدى الوجوه البقاعية التي تعمل على مساحة الوطن ، ومنتمنى نشوفها بمنصب وزاري لوزارة خدماتية ، وهي رئيسة جمعية “لبنانيون” التي تأسست عام 2012 وتعنى ببناء الإنسان ودعم الأجيال الصاعدة لجعل لبنان مكانن افضل ،

اختاروا انو تكون المنح مدرسية ل ٨٠ طالب وطالبة من مختلف المناطق اللبنانية، لان مثل ما الرياضة رسالة مهمة ، العلم ايضا رسالة أهم وهني أصلاً بكملوا بعضن فالرياضة من دون الدراسة ما بتكون مبنية على أسس سليمة.

وبين الوقوف إلى جانب الرياضيين والوقوف إلى جانب الطلاب هل نكون الموسم المقبل بتوزيع منح رياضية و تربوية على السواء؟

خاصة انو “مهرجان بيروت الرياضي” عن يكبر سنة عن سنة والإقبال عم بكون اكثر من رائع والدليل نسخة عام ٢٠٢٥ يلي احدثت ثورة رياضية بالبلد .

لما كان Beirut sports festival مجرد فكرة يمكن كتار اعتبروها أنها مجازفة كبيرة بس كريم ثابر على تحقيق مشروعو وتحدى كل الظروف الصعبة يلي رافقت لبنان وصولا انو صار محطة سنوية بينطرها كل لبنان ودول الجوار .

ثم عُرض فيديو عن “مهرجان بيروت الرياضي”.

العنداري

الكلمة الثانية للعنداري الذي اعتبر أن “أو أم تي مهرجان بيروت الرياضي” من أضخم الأحداث الرياضية التي يشهدها لبنان اذ فاق عدد الشركات والعارضين المحليين والدوليين 247 مع مشاركة 24 اتحاد رياضي فيه وهو أمر لافت وأكثر من 71 ألف زائر عام 2025 .وذكر العنداري ان نسخةعام 2025 شهدت قدوم النجم البرازيلي بكرة القدم روبرتو كارلوس .واعتبر العنداري ان ادارة المهرجان التزمت دعم الشباب والرياضة عبر الاتحادات والابطال والبطلات وهذا العام سيتم الانتقال الى منح دعم بمبلغ 4 مليارات ليرة لبنانية الى جمعية “لبنانيون” كمنح مدرسية ل80 طالب وطالبة و”لقد اخترنا جمعية “لبنانيون” لأنها جمعية نشيطة وعلى رأسها السيدة نادين ضاهر الناشطة في الميدان الاجتماعي والانساني والخدماتي والتربوي والتي أسست الجمعية منذ 12 سنة” .

وبعد كلمة العنداري عُرض وثائقي عن جمعية”لبنانيون”.

ضاهر

بدورها، ألقت نادين ضاهر الكلمة التالية:

مساء الخير،

لبنانيون تأسست بالـ2012، وأعضاؤها كل شخص من منطقة بلبنان، يعني نطاق عملنا هو كلّ الأراضي اللبنانية من دون استثناء، ومن هون اجا اسم “لبنانيون”.

شفتو بالفيديو نبذة عن لبنانيون، أكيد ما فينا نجمع شغل يومي من 12 سنة بـ4 دقايق ولا أنا اليوم فيي خبركن عن كل برامجنا، لهيك رح ادخل دغري بصلب الموضوع.

رح أعطيكن ملخّص عن برنامج منحتي لي كانت بدايتو بالـ2013 طبعًا من وقتا كان في حاجة لنوقف حدّ العائلات للي منا قادرة تعلّم ولادا، ومن الـ2013 لتاريخ اليوم “لبنانيون” قدرت تساعد 5500 طالب من كل المناطق، بس الفرق بين الفترة الممتدّة بين الـ2013 والـ2019 من الانتكاسات للي بلّشت بالـ2019 من الثورة للكورونا للكارثة للي اصابت القطاع المصرفي وللي للأسف أثّرت أكتر شي على الطبقة الوسطى لي بشكّل الشريحة الأكبر من المجتمع اللبناني، ومن وقتا لهلّق الوضع عم يزيد سوء كل يوم.

طلبات منح فيي قول انو عم تشتي علينا وكل يوم عم نواجه بمكتبنا قصة عيلة بتبكي أكتر من التانية، وهون بصير الخيار كتير صعب، مين لازم نمرّق قبل لأن بصراحة لو نحنا مؤسسة بحجم دولة ما منقدر نسدّ الحاجة بهيك ظروف.

متل قصّة أم وبي وصلو لعنا على المكتب تيخبرونا انو عندن 3 ولاد كل سنة بعلّمو ولد والتاني والتالت بينطرو دورن للسنة للي بعدا، أو بي منصاب بالسرطان وطبعًا وضع الطبابة حدّث ولا حرج والاولاد من دون مدرسة..

رح تسألوني وين المدارس الرسمية؟ نحن أغلبية طلابنا من مدارس نصف مجانية لي مفروض تندعم من دولتنا الكريمة وللي عدد كبير منّا سكّر، المدارس الرسمية مفوّلة وما بقا في محلّات، وهيدا الشي أدى الى نسبة تسرّب مدرسي بتخوّف، وللي خوّفنا أكتر هالفترة هو هجرة الأساتذة بسبب تدنّي معاشاتهم وللي تسبب بتدنّي المستوى التعليمي، وهيدا الشي يُعتبر بمثابة حرب مدمّرة على لبنان لأنّ التعليم هو كنزنا الوحيد.

منعلّم ومنصدّر شباب بيبرعو برّا، بيوصلو للعالمية، منتمنى يوصل اليوم انو نشوفن بارعين ببلدن وحد أهلن وهيدا أكيد ما بيتحقّق إلّا بإيمان قوي بلبنان وانو نبقى عم نكافح وما حدا يقول أنا لوحدي شو بقدر أعمل لأن البحصة بتسند خابية، وليش مش كلنا منتعاون سوا متل ما “لبنانيون” وBeirut Sports Festival عملو بأوّل هالسنة الدراسية، وفعلًا هالهبة وصلت بوقتا وقدرنا علّمنا 80 طالب من عائلات وضعا جدّا مأساوي كان رح يكون مصيرن البيت أو العمالة المبكرة أو شي أخطر بكتير.

ومش غريب أبدًا يتلاقو الرياضة والتعليم لأن هدفن واحد.

كلنا منعرف المقولة الشهيرة: العقل السليم بالجسم السليم، الرياضة بتساعد طلابنا على زيادة التركيز، بتقلّل من التوتّر عند الطالب، بصير يتمتّع بطاقة أكبر بتقويلو ذاكرتو، بتعلّمو التعاون والعمل الجماعي وغيرو…

هالتعاون جدًا مهم لبناء جيل المستقبل وبالتالي بناء وطن لأن شبابنا هني مستقبلنا.

“وطن بلا شباب، متل جسد بلا روح”.

ثم وقّع العنداري وضاهر على الاتفاقية وسط تصفيق الحاضرين.

ورداً على أسئلة الصحافيين أوضحت ضاهر انها تعمل 18 ساعة في اليوم لادارة الجمعية وتحقيق اهدافها .كما ذكر العنداري ان نسخة عام 2026 من “مهرجان بيروت الرياضي” ستقام في حزيران المقبل ومن الممكن ان تكون المنح الجامعية من بين المنح التي سيقدّمها المهرجان العام المقبل.

وفي الختام أقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.

