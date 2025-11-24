منتخب لبنان يدخل مرحلة الثقة قبل مواجهة السودان الحاسمة

دخل منتخب لبنان أجواء مباراة السودان بثقة متزايدة قبل الملحق المؤهل إلى “فيفا – كأس العرب” الذي تستضيفه قطر بين 1 و18 كانون الأول المقبل. المدير الفني ميودراغ رادولوفيتش أكد خلال المؤتمر الصحافي الرسمي أن المنتخب «يمرّ بفترة جيدة» ويجب البناء عليها لتحقيق النتيجة المطلوبة مساء الأربعاء على استاد الغرافة في الدوحة.

منتخب لبنان في فترة ذهبية: نتائج، ثقة، وحافز كبير

رادولوفيتش شكر دولة قطر على حفاوة الاستقبال، والجالية اللبنانية على حضورها اللافت في مطار حمد الدولي، مشيراً إلى أن منتخب لبنان يعيش مرحلة إيجابية بفعل النتائج الأخيرة.

وقال: «فريقنا واثق. المشاركة في كأس العرب رائعة، وأنا متأكد من جهوزيتنا ومتفائل للغاية».

وأوضح أن مباريات الملحق «لا مجال فيها للخطأ»، مؤكداً احترامه لمنتخب السودان الذي يتميز بالقوة البدنية والاندفاع، لكنه شدد على أن لبنان «يمرّ بفترة جيدة» ويعوّل على هذه الحالة لتحقيق الفوز.

اختبارات سابقة عززت خبرة منتخب لبنان

وأشار رادولوفيتش إلى أن منتخب لبنان أثبت قدرته على مواجهة منتخبات قوية مثل قطر وإندونيسيا، مضيفاً: «قدّمنا أداءً متماسكاً، وحصدنا الخبرة اللازمة من هذا النوع من المباريات».

وكشف أن التأهل إلى كأس العرب سيكون «مكافأة مستحقة للاعبين» الذين خاضوا 17 مباراة في عام واحد فازوا في 11 منها وتعادلوا 4 مرات مقابل خسارتين فقط.

اللاعبون جاهزون: شور يؤكد الحافز والتركيز

قائد الدفاع وليد شور شدد على أن منتخب لبنان جاهز «بدنياً، فنياً وذهنياً»، لافتاً إلى أن الفريق خرج من مباراة بروناي ضمن تصفيات كأس آسيا مع تركيز واضح على مواجهة السودان.

وأضاف: «نحترم خصمنا. الجهاز الفني قدّم لنا كل التحليلات، ونعرف جيداً أننا قادرون على الفوز».

السودان: احترام لمنتخب لبنان… ورغبة في بلوغ كأس العرب

من جهته، أكد مدرب السودان الغاني جيمس كواسي أبياه أن البطولة «مهمة لكل سوداني» وأن التأهل سيكون محطة تحضيرية لكأس الأمم الإفريقية.

وقال عن مواجهة منتخب لبنان: «لا يمكنك الاستهانة بأي فريق. شاهدت مباريات عدة للبنان، ووجدتهم فريقاً جيداً. علينا أن نبرهن أننا نستحق التواجد في كأس العرب».

أما قائد السودان بخيت خميس فقال إن الفريق «ظهر بصورة طيبة» في الفترة الأخيرة، وأن مواجهة لبنان «مهمة جداً» كون كأس العرب محطة أساسية قبل خوض كأس الأمم الإفريقية.

