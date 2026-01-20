منتخب لبنان للرماية يحرز ميداليتين فضيتين في بطولة آسيا 2026 بالدوحة

أعلن الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، عن احراز منتخب لبنان للرماية ميداليتين فضيتين خلال مشاركته في بطولة آسيا لسنة 2026 التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتألّف المنتخب من ستة رماة موزّعين على فئتين:

وتمكن منتخب الناشئين المؤلف من غسان بعقليني، نعمه غربي وأنطوني صوما من احراز ميدالية فضية في الرماية من الحفرة الاولمبية “تراب”.

كما انتزع غسان بعقليني الميدالية الفضية في فئة الفردي للناشئين ضمن البطولة نفسها.

وسبق لبعقليني ان أحرز أيضاً الميدالية البرونزية في بطولة آسيا السادسة عشرة للرماية في كازاخستان 2025 والميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في الكويت 2024.

ورافق المنتخب اللبناني كلٌّ من نائب رئيس الاتحاد جان الزيلع وأمين السر العام ساسين روحانا، الذي جرى انتخابه خلال البطولة حكما دوليا، إضافة إلى المدربين أكرم حمادة،وسام خليل وزيد مزهر.

